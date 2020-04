New Yorks gator är öde.

Den annars så livliga bar- och restaurangstaden är tyst.

– Det cirkulerar polisbilar runtom i området och i parker och ber oss att gå in. Det är väldigt obehagligt, säger mäklaren Therese Karlsson, 33, som bor i Brooklyn.

Promenaderna är centrala för att känna någon slags normalitet, säger hon.

– Jag försöker att ta en tidig morgonpromenad innan folk vaknar, en mitt på dagen och sen en senare på kvällen.

Hon fortsätter:

– Jag som många andra har förlorat jobbet. Så jag är arbetslös för tillfället utan någon som helst ersättning. Det är väldigt tufft! Och läskigt att inte veta hur länge man kommer kunna klara sig utan lön.

Therese Karlsson med munskydd, en numera vanlig syn på New Yorks gator. Foto: Privat

Flest dödsfall i världen

USA är nu det land i världen med flest antal dödsfall i corona. Över 20 000 människor har dött här och staden New York är utbrottets epicentrum med en totalsiffra på över 7 000 dödsfall.

Senaste dagarna har man noterat att antalet nya smittade som läggs in planat ut och i och med det säger stadens guvernör att New York nått sin smittotopp.

Reglerna som gäller i New York • Alla, utom dem med yrken som behövs för att samhället ska fungera, ska stanna hemma. • Skolorna är stängda, vilket påverkar minst en miljon barn och minst lika många föräldrar. • Alla affärer utom mat- och vin-affärer håller stängt. • Restauranger är inte öppna längre annat än för hämtmat och leveranser. • Alla uppmanas att täcka mun och näsa när man rör sig utomhus, en majoritet bär munskydd eller snusnäsdukar täcker halva ansiktet. • Utomhus och i parker uppmanas alla att hålla avstånd och inte närma sig andra närmare än en meter. Visa mer Visa mindre

Karin Broberg arbetar i efterskolverksamhet som vänder sig till ekonomiskt utsatta barn. ”Det är tufft för dessa familjer just nu”, säger hon. Foto: Nina Svanberg

Svenska Karin Broberg, 35, vann ett green card till USA för sex år sedan och har bott här sedan fyra år tillbaka. Nu självisolerar hon och hennes man i lägenheten i Brooklyn.

– Det känns inte som att bo i New York just nu, det skulle lika gärna kunna vara att vi bor i en by med 500 personer, säger Karin Broberg.

Även om det är en ansträngd situation gläds hon åt alla fina initiativ runtom i staden.

– Barn sätter upp regnbågsteckningar och nallar i fönstren som andra barn går runt på nallejakt efter. Det finns en väldigt stark gemenskap kring detta, säger Karin Broberg.

Hon har sytt flera masker som sänts till vårdpersonal på New York Presbyterian Hospital.

”Alltid med munskydd”

Emilotte Persson har varit arbetslös i en månad. ”Om det gick ett plan hem imorgon, hade jag hoppat på.” Foto: Privat

Emilotte Persson, 27, är skådespelare och jobbade på ett sminkföretag som gör naturlig hudvård, men nu är allt osäkert.

– Jag och min man har i princip varit isolerade sedan den 19 mars, vi går bara ut för att handla mat nån gång i veckan, promenader lite då och då. Såklart alltid med munskydd.

Emilotte Persson utan munskydd. Foto: Privat

Alla teatrar och produktioner ligger nere.

– Så det händer ju ingenting på den fronten, och mitt dagliga jobb har stängt igen så jag har varit arbetslös i snart en månad. Börjar bli så gott som ekonomiskt ruinerad. Min man likaså, han har inte fått betalt och får inga nya frilansjobb just nu som utvecklare, säger Emilotte Persson.

Emilotte Perssons påskmiddag med familjen - framför skärmen. Foto: Privat

Hon beskriver läget som ”krisigt”.

– Hade ett plan gått hem i morgon hade jag hoppat på, att vara isolerad i den här staden och det här landet är en mardröm. Men man är inte ensam! Det är väl enda trösten.

Hon har tagit upp en hobby mitt i isoleringen:

– Jag fick en fiol i födelsedagspresent så den ska jag lära mig spela på.

Fanny Strömstedt från Järfälla bor i New York och kämpar med hur det är att vara isolerad. Foto: Privat

Fanny Strömstedt från Järfälla studerar sitt sista år av fyra på St. Francis College i Brooklyn i New York. Hon hade bara en månad kvar innan hon skulle ta examen men nu har examensdatumet flyttats fram till slutet av augusti.

– Corona påverkar mig otroligt mycket tyvärr då jag missar min sista termin i skolan, vilket skulle vara den roligaste och mest händelserika. Självklart finns det många som har det värre än jag och jag är tacksam att jag är frisk och att mina närstående också är det.

Men hon sörjer allt hon missar.

– Hade jag vetat att detta skulle hända så skulle jag ta vara på tiden bättre. Det är någonting som jag verkligen har lärt mig, att inte ta någonting för givet.

Stannar kvar - trots allt

Hon har sökt jobbvisum på ett år men säger att det är svårt att veta vilket beslut som är rätt just nu. Beslut om in- och utreseregler kan ändras snabbt.

– USA har mer regler gällande corona än Sverige vilket gör det provocerande att se vänner hemma nästan leva livet precis som innan men samtidigt är det också mitt beslut att stanna kvar.

Det är svårt att söka jobb just, säger hon.

– Som internationell student med ett visum på enbart ett år efter examen gör inte att man är rankad högst upp. Jag får ständigt höra av vänner och bekanta hur svårt det kommer vara för mig att få jobb, men envis som jag är så kommer jag inte att ge upp.

”Hoppas aldrig igen”

Fanny Strömstedt självisolerar i sin lägenhet i Brooklyn.

– Jag går endast ut om jag behöver. Min granne som också är min bästa vän är i samma situation så vi försöker göra det bästa vi kan av situationen.

Hon avslutar:

– Förhoppningsvis är allt detta över snart och jag hoppas att jag aldrig behöver uppleva någonting liknande i mitt liv igen.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.

LÄS MER: Hit vänder du dig med dina frågor om corona

LÄS MER: Länderna som vinner kampen mot smittan

New Yorks Guvernör Andrew Cuomo: ”Har gjort allt de kan”