Muterade viruset tar över – larmet: Fler unga sjuka

På bara några veckor har den brittiska virusvarianten B.1.1.7 tagit över i flera av landets regioner. I region Gävleborg har smittspridningen ökat ordentligt och mutationen dominerar nu i de tester som analyserats.

– Det finns en stor samhällsspridning av den brittiska virusvarianten och den sprids allt snabbare. Andelen muterade fall ökar varje vecka, och utgör nu 88 procent av de positiva proverna, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Flera studier indikerar att den brittiska virusvarianten är mer smittsam, och det finns även indikationer på att den kan resultera i mer allvarlig sjukdom.

Ökning av brittiska mutationen

Gävleborg var relativt sett tidigt ute med flera större klusterutbrott av den brittiska virusmutationen, däribland på byggen vid Microsofts anläggningar i Gävle och Sandviken i februari.

Men ökningen i Gävleborg är i linje med flera andra av landets regioner. Den brittiska mutationen hittades i hela 92 procent av de tester som analyserades i Jönköping och den snabba ökningen återfinns i regioner från norr till söder.

– Det är slående att vecka 5 och 6 låg de här siffrorna på under 20 procent, så det har gått oerhört fort för den här varianten att etablera sig, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, i SVT:s Aktuellt.

Även i Uppsala är läget liknande. I ett inlägg på Facebook varnar Akademiska sjukhuset nu för att mycket tyder på att fler yngre blir svårt sjuka i covid-19. I inlägget skriver Fredrik Sund, verksamhetschef på infektionskliniken, att ”om smittspridningen inte minskar kan detta bli en mycket allvarligare våg än vad vi har sett hittills”.

– Jag och andra tror att det har att göra med att den brittiska mutationen nu dominerar, som orsakar mer sjukdom även hos yngre. Det här är i princip är att betrakta som ett nytt virus, säger Fredrik Sund till Upsala Nya Tidning.

Samtidigt har smittan brett ut sig i yngre åldersgrupper i region Gävleborg.

– Vi ser att smittspridningen ökar i åldersgruppen i 0-19 år. Det är mycket tydligt i Gävle och syns även i Sandviken, säger Shah Jalal.

”Sprids snabbt”

Smittskyddet har inte analyserat vad som ligger bakom ökningen. En möjlig orsak är att människors följsamhet till rekommendationerna kan ha gått ned, en annan att man inte testade barn och ungdomar i lika hög utsträckning under första och andra vågen.

Klart står att den brittiska virusvarianten även påträffas bland barn nu – och bedömningen är att andelen är ungefär densamma inom gruppen som bland äldre personer.

– Vi vet att den sprids snabbt och även ner i åldrarna bland barn och ungdomar. Så det kan ha påverkat att vi ser fler smittade i den här åldersgruppen, säger Shah Jalal.

Kommer fortsätta med distansundervisning

Utbildningsminister Anna Ekström (S) besked om att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning ska bort efter den 1 april kommer inte att införas omedelbart på alla gymnasieskolor i Gävleborg.

– Lokalt kan man alltid göra annorlunda om det behövs. Nu när vi ser en trend där det finns hög smittspridning i åldrarna 0-19 i Gävle och Sandviken, så har vi haft en dialog med kommunrepresentanter där. De planerar att fortsätta distansunderivsningen så gott det går även veckan efter påsklovet, för att på så sätt bryta smittkedjan, säger Shah Jalal och poängterar att även andra huvudmän planerar för fortsatt distansundervisning på grund av smittspridningen.

Vården tyngd

Antal inlagda patienter respektive antal personer som vårdas på intensivvårdsavdelningar i Gävleborg. Foto: Skärmdump / Region Gävleborg

Belastningen på vården i Gävleborg har också ökat. Nu vårdas 15 personer med covid-19 på intensivvårdsavdelningar, inte långt från topparna på 17 personer som uppmättes under första och andra vågen. Även antalet inneliggande patienter är högt och har under de senaste dagarna legat över 60, i paritet med när första vågen drabbade regionen, men en bra bit under den andra vågen.

– Vården är ansträngd och hårt belastad. Vi har flera inneliggande patienter och det har gått upp under den senaste veckan, säger Shah Jalal.

