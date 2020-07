Mörka dygnet: Högsta dödssiffran sedan maj

Coronaviruset sprider sig snabbt i USA och från flera delstater kommer rapporter om nya utbrott.

Under det senaste dygnet har landet registrerat 1 592 nya dödsfall. Det är den högsta dygnssiffran på 2,5 månader, enligt Johns Hopkins University.

Landet har nu över 149 000 dödsfall och över 4,3 miljoner bekräftade coronafall.

Toppnoteringar i antalet dödsfall

Toppnotering i dödsfall registrerades i Arkansas, Kalifornien, Florida, Montana, Oregon och Texas.

Några av de värst drabbade delstaterna är Florida och Texas. Under det senaste dygnet registerade Florida 191 nya dödsfall och Texas har nått över 400 000 coronafall. I delstaterna New York, Kalifornien, New Jersey och Massachusetts har flest personer avlidit.

Samtidigt rapporterar Kina den högsta dygnssiffran i antalet coronafall sedan i april. 101 nya fall det senaste dygnet, skriver The Guardian.

Även Storbritannien ser en ökning. Förra veckan var det genomsnittliga fallen 28 procent högre än för tre veckor sedan, rapporterar Daily Mail.

LÄS MER: Rekordmånga coronavirusfall i USA