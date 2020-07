Coronaviruset fortsätter att sprida sig över världen och flera länder rapporterar om kraftiga ökningar av coronafall och dödsfall.

Under lördagen meddelade Världshälsoorganisationen WHO 7 360 nya dödsfall under en 24-timmarsperiod. Det är den största ökningen under ett dygn sedan den 10 maj, rapporterar Reuters. Även sjukdomsfallen noterade toppnivå för andra dagen i rad med 259 848 nya fall under ett dygn på lördagen. Under fredagen bekräftades 237 743 fall.

Länderna står för fler än hälften av fall

Enligt en sammanställning från Reuters noterades det för första gången en miljon nya fall under 100 timmar i världen. Vi har nu över 14 miljoner coronafall och över 600 000 har avlidit.

USA, Brasilien, Indien och Ryssland står för fler än hälften av alla bekräftade fall, med omkring 7,5 miljoner fall tillsammans.

I USA har dödsfallen nått över 140 000. I 43 av landets 50 delstater har fallen fortsatt stiga över de senaste två veckorna.

Indien och Brasilien hårt drabbade

Indien blev under fredagen det tredje landet i världen med fler än en miljon coronafall. Men landets topp har ännu inte kommit och sägs dröja flera månader, enligt epidemiologer, skriver Reuters.

Även i Mexiko rapporteras det om ett nytt rekord i antalet coronafall. 7 615 nya fall och 578 nya dödsfall, meddelade landets hälsominister under lördagens presskonferens, skriver CNN. Totalt har nu landet 338 913 fall och 38 888 dödsfall.

Brasilien är ett av länderna som visar på allra störst ökning, enligt WHO:s senaste rapport. Under lördagen noterades det 912 nya dödsfall och 28 532 nya fall, vilket innebär att totalsiffran nu är 78 772 dödsfall och över två miljoner sjukdomsfall. Orsaken till det nu pågående utbrottet är en ökning av fall i landets södra och inre delar.

Rekordhög ökning av antalet smittade – 230 000 på en dag.

