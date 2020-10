Massiva coronautbrott på universitet i Storbritannien

Sedan pandemins utbrott har 42 350 personer dött, och över 500 000 bekräftats smittade, av covid-19 i Storbritannien. Värst var läget under våren när över 1 000 personer dog under vissa dagar. Under sommaren och början av hösten har dödsfallen trappats av, men de senaste veckorna har antalet nya smittofall ökat markant.

Universitet och lärosäten har drabbats hårt. I fredags rapporterade Northumbria University i Newcastle att man hade över 770 smittofall, enligt Chronicle Live.

Under måndagen rapporterade Sheffield University att de hade 474 bekräftade fall av covid-19.

Erbjuder stöd till isolerade studenter

I Newcastle har över 850 personer försatts i självkarantän efter utbrottet på universitetet och i Sheffield har alla smittade placerats. Enligt en talesperson för universitetet kommer man nu erbjuda stöd till de som nu ska genomgå sin 14 dagar långa isolering.

– Vi vet hur svårt det är för nya studenter i Sheffield som måste självisoleras till följd av covid-19-smittofallen, säger en talesperson för universitet, enligt Daily Mail.

– För att säkerhetsställa att vi ger bästa möjliga stöd kommer vi kontakta alla studenter som självisolerats för att kolla av hur de mår, och för att erbjuda stöd.

Tegnell vill inte stänga universiteten

Under måndagen rapporterade brittiska myndigheter att landet hade närmare 23 000 nya fall, bara under söndagen. I september skärpte brittiska regeringen restriktionerna i landet för att stävja smittspridningen, som sedan i början av september accelererat.

Storbritannien har likt Sverige valt att hålla universiteten öppna. I Sverige har det dock inte gått att spåra några lokala utbrott till universitet eller lärosäten, och statsepidemiolog Anders Tegnell tycker inte att en stängning av de svenska universiteten vore rätt väg att gå.

– Nej, det inte själva universiteten, utan festerna runtomkring, där man haft utbrott på många platser i landet. Det handlar framför allt om att skapa förståelse att det inte är ett bra tillfälle att ha stora fester nu, säger Anders Tegnell till Dagens Nyheter.

Max Foster om skillnaden mellan Sverige och Storbritannien.

