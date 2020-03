Maj-Britt, 77, fick corona – somnade in efter en vecka

Precis som de andra som avlidit i corona i Sverige hade Maj-Britt underliggande sjukdomar, bland annat kol. Hennes allmäntillstånd var nedsatt – hon såg och hörde dåligt, åt mycket mediciner. Men den sista tiden mådde hon bättre, berättar hennes son.

För två veckor sen hälsade han på henne på äldreboendet i Sundbyberg där hon bodde.

– Det var innan de införde besöksförbud. Allt var som vanligt. Jag hade med mig lite tårta upp, hon hade känt sig sugen på det. Då mådde hon bättre än på länge, säger sonen.

– Hon socialiserade mer på äldreboendet. Var ute och pratade med de andra och åt bättre.

Det var sista gången de träffades.

Maj-Britts son: ”Jag trodde först inte på det”

På måndagen förra veckan började Maj-Britt uppvisa symptom. Hon syresatte sig dåligt och hade problem med andningen, så hon fördes akut till sjukhus. Eftersom hon hade kol tänkte sonen inte något speciellt om det, berättar han.

– Hon har en andningsmaskin på rummet, så det var inget jag reagerade så speciellt på.

Två dagar senare ringde Maj-Britt från Danderyds sjukhus, dit hon förts. Då hade det gjorts tester på henne: Det visade sig att hon smittats av corona.

– Jag trodde först inte på det, men så sa hon att de tagit prover. Det man funderar över är hur hon kunnat bli smittad. Det första jag tänker är att hon blivit smittad på boendet. Men den sista tiden, när hon var piggare, rörde hon sig in till centrum. Hon tog sin rullator och gick på promenader.

Maj-Britt avled efter mindre än en vecka

Dagen därpå pratade Maj-Britt och sonen i telefon igen. Sen slutade hon svara. På fredagen ringde en läkare från infektionskliniken och förklarade att det var illa, och att Maj-Britts andning var dålig. Läkaren förklarade också att Maj-Britt tillhörde den kategori av patienter som inte prioriteras för att vårdas i respirator.

– Han förklarade ett potentiellt scenario, så att jag skulle vara förberedd, säger sonen.

På söndagseftermiddagen ringde läkare igen. Då hade läget försämrats. Sonen fick veta att Maj-Britt förmodligen inte skulle klara sjukdomen. Om han ville kunde han komma dit och säga farväl.

– Läkarna sa att hon svarade på tilltal, men det var oklart om hon visste vem hon pratade med. Det verkade inte som att hon förstod. Jag skulle få komma dit och i stort sett klä mig i en rymddräkt, säger sonen.

Tillhörigheterna ligger i en säkerhetspåse

Han valde att inte åka dit. Om han visste att det var för mammans skull, att hon visste att han var där, så hade han åkt, berättar han.

– Men jag kommer hellre ihåg henne sen sista stunden vi träffades.

Senare den dagen, strax efter klockan 23, ringde de från sjukhuset igen. Då hade Maj-Britt avlidit.

Just nu står allting still, berättar sonen. Det har börjat sjunka in att Maj-Britt gått bort, men att det var i corona är fortfarande svårt att förstå.

– Man påminns om det. Hennes grejer är kvar på sjukhuset i en säkerhetspåse, och jag ska städa ur hennes rum på äldreboendet, men det är besöksförbud.

– Att det skulle vara det här viruset, det kunde ingen föreställa sig.

