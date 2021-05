Löftet: Då är varannan stockholmare vaccinerad

I början av maj publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport med olika nivåer för hur restriktionerna kan lättas framöver om smittspridningen och sjukvårdsbehovet minskar och vaccinationstäckningen ökar.

Ett kriterium för det som myndigheten kallar nivå 2 är att minst 50 procent av befolkningen över 18 år ska ha fått sin första vaccindos.

Den 16 maj var vaccinationstäckningen, dos 1, i Sverige 40,6 procent. Stockholm ligger klart under riksgenomsnittet på 35,4 procent.

Men finansregionrådet Iréne Svenonius (M) lovar nu att 50 procents vaccinationstäckning ska vara uppnådd i länet till midsommar – förutsatt att regionen får det vaccin som utlovats.

– Det är ett löfte. Får vi de vaccinleveranser som är utlovade så kommer varannan stockholmare att vara vaccinerad vid midsommar, och minst 70 procent kommer att ha fått sin första dos när vi kommer till skolstarten, säger hon.

Region Stockholms prognos för vaccinationstäckning. Foto: Region Stockholm

Lättade restriktioner

Nivå 2 innebär bland annat att de begränsade öppettiderna på serveringsställen tas bort. Taket för antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs (se faktaruta).

Nivå 2 skulle därmed också möjliggöra att fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang kan ske inför publik igen.

Vaccinationstäckningen är dock bara en av de parametrar som avgör om nivå 2 kan införas. Smittspridningen måste vara under 200 fall per 100 000 invånare under en tvåveckorsperiod.

Sjunkande smitta – men långt till målet

Stockholm, liksom riket i övrigt, har en bra bit kvar ner till så låga nivåer av smittspridning, även om smittan långsamt minskar. De två senaste veckorna hade Stockholm 553 fall per 100 000 invånare, att jämföra med 684 per 100 000 de föregående två veckorna och 790 per 100 000 veckorna innan dess.

– Så jag hoppas att vi runt midsommar får lättade restriktioner, så att vi kan se fram emot en sommar där man inte bara kan sitta på utomhuskaféer och ta en kaffe mitt på dagen, utan till och med kan ta ett glas vin efter klockan 22 på kvällen.

Men det bygger också på att stockholmarna fortsätter att följa gällande rekommendationer, säger Iréne Svenonius och påpekar att de särskilda allmänna råden för Region Stockholm gäller fram till den 13 juni.

– Nu måste vi ha pannben ett tag till.

Nivå 2 Det här krävs för att nivå 2 kan införas: • Färre än 200 fall/100 000 invånare på 14 dagar • Stabilt nedåtgående smittspridning i minst två veckor • Färre än 300 patienter i slutenvården på grund av covid-19 • Färre än 70 i behov av intensivvård • Minst 50 procents vaccinationstäckning, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år Några av restriktionerna lättas i nivå 2: • Maxantal för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs. Inomhus: 50. Inomhus sittande: 300. Utomhus: 600. Utomhus sittande: 3 000. • Deltagarbegränsningen för privata sammankomster höjs till max 50 personer. • Rådet om att begränsa nya nära kontakter tas bort. • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort. • Rådet till föreningar för idrott, kultur och fritid tas bort i sin helhet. Här kan du läsa hela rapporten. Källa: Folkhälsomyndigheten. Visa mer

Lägre andel vaccinerade i Stockholm Andel av befolkningen över 18 år som vaccinerats den 16 maj Riket Minst 1 dos: 40,6% Färdigvaccinerade: 12,5% Stockholms län Minst 1 dos: 35,4% Färdigvaccinerade: 9,5% Visa mer