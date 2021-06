Lättade restriktioner – detta gäller från 1 juli

Restriktionerna i Sverige lättar från och med den 1 juli.

– Under en lång tid har vi begränsat våra liv. Många har ansträngt sig. Vecka efter vecka. Nu är det åter dags att njuta av de vi tvingats välja bort, säger socialminister Lena Hallengren (S) på pressträffen då lättnaderna presenteras.

Det här innebär att Sverige nu går in i fas två enligt Folkhälsomyndighetens plan för återöppnandet av landet.

Deltagartaken höjs nu för en rad evenemang – och deltagartaken gäller i sektioner.

– Det är möjligt att dela upp lokalen i tillräckligt stora sektioner till exempel på arenor, förutsatt att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd och förutsatt att deltagare inte kommer i kontakt med varann. Då gäller deltagartaken per sektion, säger Hallengren.

Exempelvis kommer 50 personer nu kunna delta på evenemang inomhus utan sittplatser.

DET HÄR GÄLLER FRÅN 1 JULI Så många kan delta i evenemang (per sektion) Inomhus utan sittplatser: 50 personer Inomhus med sittplatser: 300 personer Utomhus utan sittplatser: 600 Utomhus med sittplatser: 3 000 Motionslopp: 900 personer Demonstrationer: 1800 Idrott, fritid och kultur Rådet om att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Öppettider på krogen Restriktionerna på serveringsställens öppettider slopas helt. Från och med den 1 juli får krogarna ha öppet efter 22.30. Restriktionerna gällande storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår. Privata fester Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50. Arbetsplatser och föreningar Föreningar rekommenderas inte längre ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans. Inte heller konferenser och tjänsteresor bör skjutas upp – dessa kan ordnas med smittskyddsåtgärder. Fortsättningsvis rekommenderas distansarbete. Kollektivtrafik Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid slopas. Fortfarande gäller det att hålla avstånd och undvika trängsel. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

Privatpersoner kan träffa folk utanför närmsta kretsen

Rådet om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter slopas även. I stället rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att människor träffas utomhus i mindre grupper och vidta smittskyddsåtgärder när man umgås med andra än dem du normalt träffar – också på längre resor.

De allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel kvarstår dock.

– Det finns fortfarande en osäkerhet. Innan flera vaccinerats tjänar vi alla på att vara försiktiga under sommaren. Vill också uppmana alla vuxna med att vaccinera sig med första och andra dosen. Så kan vi gå in i hösten i ett bättre läge och lyfta bort de återstående restriktionerna, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

”Var tredje vuxen har fått andra dosen”

Beskedet kommer efter att antalet smittade och vårdade för covid-19 har minskat stadigt under juni månad. 55 personer intensivvårdas för tillfället för covid-19, vilket ligger under den tidigare satta gräns på 70 personer på IVA som krävs för att gå in i fas två.

– Vi har med gemensamma krafter lyckats trycka tillbaka spridningen. Spridningen och belastningen på vården fortsätter neråt, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt sprids deltavarianten nu i Värmland kraftigt. Regionen räknar därmed inte med att kunna följa de planerade nationella anpassningarna.

Carlson hänvisar till vaccinerna som en delorsak till lättnaderna.

– I dag har var tredje vuxen fått en andra dos. Det är höga och bra siffror, säger Carlson.

