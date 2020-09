Larmet: Möbler används för att låsa in de äldre

Radion har pratat med en av anmälarna, som vill vara anonym, vars demenssjuka syster fick sin dörr blockerad av en soffa.

– Hon skulle gå ut i korridoren, och fick inte upp dörren. Och då säger hon ”men de har ställt en soffa bakom min dörr. Det är därför jag inte kunnat få upp dörren på hela dagen”. Vi tyckte att det var hemskt, det var fruktansvärt, säger hon till radion.

”Beredd att göra vad som helst”

Enligt kartläggningen har IVO fått in ca 15 larm om att äldre blivit inlåsta på äldreboenden under pandemin. Bland annat i Borås där anställda inom äldreomsorgen vid flera tillfällen låst in de äldre – ibland med soffor och böcker placerade under dörrhandtaget.

Jeanette Zachau, socialt ansvarig samordnare i Borås, har utrett inlåsningarna.

– Personalen var beredd att göra vad som helst för att förhindra fortsatt smittspridning i den situationen. Åtgärden frihetsberövande har inte stöd i lag på ett vård- och omsorgsboende, och det kunde inneburit en fara för brukarnas liv, hälsa och säkerhet, säger hon till radion.

När den anonyma kvinnan påpekade missförhållandet till personalen fick hon svaret att det inte var de som placerat soffan utanför hennes systers dörr, utan de boende.

LÄS MER: Coronalarm från äldreboenden tystades

LÄS MER: Varför dog så många på Berga?

LÄS MER: Larm från boendet: ”Vi tigger för att få handsprit”