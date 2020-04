Larmet: Friskförklarade testas positivt igen

Enligt WHO:s riktlinjer är man friskförklarad efter att ha återhämtat sig fysiskt och testat negativt två gångar. Men vägen dit kan vara krokig, visar ny information.

Nu larmar myndigheter i Sydkorea om att man sett flera exempel på patienter som tillfrisknat från covid-19 och gjort ett första negativt test – men sedan insjuknat igen. Det uppger sydkoreanska folkhälsomyndigheten, enligt Reuters.

Patienterna var inlagda på sjukhus men skulle skrivas ut efter att ha återhämtat sig och tagit ett negativt test för coronaviruset. Men när man tog ytterligare ett test visade det sig att patienterna testat positivt för viruset – igen.

WHO: ”Medvetna om dessa rapporter”

Jeong Eun-kyeong, generaldirektör för Korea Centers for Disease Control and Prevention, sa under en pressträff att viruset verkar ha aktiverats igen hos patienterna. Han säger dock att det är oklart vad som orsakat trenden.

WHO skriver i ett uttalande till Reuters att man undersöker rapporten från Sydkorea.

”Vi är medvetna om dessa rapporter om människor som har testat negativt för covid-19 med PCR-test och som sedan efter några dagar har testat positivt igen”, skriver myndigheten.

Man skriver vidare att man måste se till att rutinerna kring testerna gått rätt till.

”Vi har tät kontakt med våra kliniska experter och jobbar hårt för att samla mer information om dessa personer. Det är viktigt att säkerställa att rutinerna följs regelmässigt när prover samlas in för test på misstänkt smittade patienter.”

WHO skriver vidare att man ständigt samlar in mer information om den nya sjukdomen covid-19.

