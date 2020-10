Larmet från vården när smittan skenar i Uppsala

På akademiska finns två avdelningar med covidpatienter, utöver intensivvårdsavdelningen. Dit kommer nu fler och fler patienter.

– Vi har ju sett de senaste veckorna att det har ökat markant med antal patienter, säger Karin Fischer Liddle.

För att möta antalet patienter har sjukhuset tvingats flytta på personal. Varje pass har i snitt ett extra vårdlag. Covidpatienterna har ofta ett större vårdbehov:

– Patienterna är så svårt sjuka. Då kan man inte hantera så många patienter per vårdlag, säger Karin Fischer Liddle.

Karin Fischer Liddle är avdelningschef på infektionsavdelningen på akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Privat

”Har inte riktigt återhämtat oss”

– Personalen är ju trötta. Vi har inte riktigt återhämtat oss efter våren. Under sommaren drog vi in en veckas semester för sjuksköterskorna, som de ska få ta under hösten - och det kämpar vi hårt för. Och så är det ju det där - när ska det ta slut?

Hon hoppas att människor som släppt på rekommendationerna skärper till sig på nytt.

– Tänk på de som är i riskgrupp och tänk på vårdpersonalen! Vi har slitit hårt och vi kanske inte har orken att slita lika hårt igen. Vi kommer göra det, vi kavlar ju upp ärmarna och gör det igen, men det blir ju svårare för varje omgång, säger Karin Fischer Liddle.

Fler patienter i Stockholm

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge arbetar Katja Fogelberg. Hon är intensivvårdssjuksköterska, men jobbar på olika avdelningar. Också i Huddinge, som tillhör region Stockholm, märks att smittan ökar på nytt.

– Det har ökat på intensiven. Jag hade en patient när jag var där senast, sen vet jag att det hade blivit fyra nästa dag när jag inte jobbade, säger Katja Fogelberg.

Hon berättar att hennes kolleger reagerat när hon blivit tvungen sätta på sig skyddskläder igen.

”Flesta känner någon slags rädsla”

– Det var ju personer som inte jobbade i den salen och bara de ser att någon klär på sig de här skydden, så får de ångest. De tycker det är jättejobbigt.

Att antalet smittade fortsätter att stiga är en källa till oro på sjukhuset.

– Jag tänker att de flesta känner nån slags rädsla över hur det ska bli, säger Katja Fogelberg.

Hon understryker att personalen inte kunnat vila när spridningen minskat – då hade i stället vårdskulden expanderat ordentligt.

– Man är trött inne i själen på nåt sätt, man har inte kunnat vila upp sig, säger Katja Fogelber.

