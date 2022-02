Larmet: Brist på personal när krogarna öppnar

Restriktioner som begränsat öppettider och antal gäster har varit tufft för krogar och restauranger. Ekonomiskt har företagen gått på knäna och tvingats säga upp personal. Nu när servering och kök ska bemannas upp igen är det inte självklart att personalen finns där.

– Vi är naturligtvis glada att restriktionerna har släppts men krisen är inte över. Det behövs stimulansåtgärder för att näringen ska komma i gång i form av sänkt moms och förmånsbeskattning av luncher till exempel. Men det är också så, att en av de stora utmaningarna nu är att bemanna upp verksamheterna efter två år av nedstängning eller partiell nedstängning, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på besöksnäringens arbetsgivarorganisation Visita.

Enligt Thomelius har medlemsföretagen tappat 50 000 medarbetare de senaste två åren.

– Vi ska nu hitta och återanställa dem, och även anställa nya.

”En enorm brist”

Även före pandemin var det brist på kock- och serveringskompetens. Men enligt Peter Thomelius har bristen spridit sig till att också omfatta exempelvis köks- och restaurangbiträden, receptionister och bartendrar.

Linda Eriksson, kommersiell chef för kedjorna O’Learys, Harrys och Sing Sing Karaoke, bekräftar bilden.

– Det är personalbrist i hela branschen. Sedan har vi som har stora kedjor kanske vissa fördelar relativt sett, men precis som alla andra har vi en enorm brist på personal, framför allt kockar, säger hon.

TT: Hur påverkar det verksamheten?

– Det blir väldigt mycket viktigare för oss att hitta personal och att också erbjuda personal bra förmåner. Ytterst handlar det om att få ombord personer och verkligen leta brett. Det blir högre kostnader med högre löneanspråk och liknande, säger Linda Eriksson.

Få nya krafter

O'Learys har likt andra företag i branschen sagt upp och permitterat personal under pandemin. En del av alla som slutat har försvunnit till utbildningar eller jobb i andra branscher.

– En annan del av problematiken är att det inte kommit in nya i branschen. Normalt är det en bransch som har många som är nya i arbetslivet och det inflödet har inte funnits under pandemin. Så det är inte bara att folk lämnat, utan att det inte kommit in nya krafter, säger Linda Eriksson.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt. Så det står inte horder av ungdomar och väntar på att hoppa på jobb i krogbranschen, typiska inkörsporten för många yngre.

”Måste skapa fler vägar”

Peter Thomelius på Visita lyfter Arbetsförmedlingens roll att nu matcha personer med rätt erfarenhet mot de jobb som finns.

– Det är det absolut viktigaste just nu, säger han och tillägger att det behövs andra åtgärder på sikt:

– Vi måste skapa fler vägar in i våra yrken. Dels behöver yrkesvuxutbildningen byggas ut och kombineras med validering så att man kan ta hänsyn till erfarenhet och korta utbildningstiden. Dels behöver kvaliteten på gymnasieskolorna öka.

Linda Eriksson håller med.

– Vi ser gärna att det framåt görs större satsningar på att lyfta anseendet för branschrelaterade vuxen- och gymnasieutbildningar så vi får fler att söka till dessa, säger hon.

– Även om restriktionerna lyfts är det också väldigt viktigt att de stödpaket som utlovats betalas ut, givet att restaurangbranschen är i kris.

