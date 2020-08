Larmen inifrån ökända skeppet – misstagen

Cameron Butchart, tjänstgörande hamnkapten i den australiska storstaden Sydney, var trött efter en 17 timmar lång arbetsdag.

Han hade hanterat 27 inkommande fartyg den dagen. Det var rekordmånga, alla ville hinna fram innan Australien stängde sina hamnar på grund av coronakrisen.

På kvällen den 18 mars i år anlöpte kryssningsfartyget Ruby Princess Sydney med 2 700 passagerare och mer än 1 000 i besättningen.

Släppte inte in fartyget

Klockan 23 samma kväll beslutade Cameron Butchart att inte släppa in fartyget i hamnen och skickade därför inte en lots. Han hade fått information om att Ruby Princess var ett ”coronaskepp”.

Det framgår av en stor granskning i det australiska magasinet The Monthly. Tidskriften har gått igenom alla de misstag, missförstånd och lögner som ledde fram till att fartyget blev den första stora källan till spridning av coronaviruset i Australien. Det skedde efter ”systemkollaps både ombord och i hamnen”, heter det.

Trots hamnkapten Butcharts misstankar släpptes passagerarna på 113 000-tonnaren i land den 19 mars utan att deras hälsa testats. Flera ombord, som varit sjuka men inte bekräftats som covid-smittade, fick också lämna fartyget.

Spreds snabbt över världen

Passagerarna spreds snabbt över Australien, många återvände hem till USA och andra länder. Runt 700 sjukdomsfall kan spåras till Ruby Princess liksom minst 22 dödsfall.

Cameron Butchart ändrade sitt beslut efter två timmar. Då hade de australiska hälsovårdsmyndigheterna klassat fartyget som ”låg risk”. Han hade också ringt ett kontrollsamtal till en representant för Carnival, fartygets ägare, som försäkrade att det inte fanns några covid-fall ombord.

Kryssningsfartyget Ruby Princess blev ett ”coronaskepp”.

Kryssningsfartyget Ruby Princess blev ett "coronaskepp".

Klockan 00:49 skickade Butchart ut en lots till fartyget, men han hade fortfarande sina onda aningar, enligt The Monthly.

– Det här kan bli förstasidesnyheter i morgon, sade han till en kollega innan han gick till sängs.

Kunde ha räddat Australien

Om Butchart hade stått fast vid sitt första beslut kunde han ha räddat Australien från dess största enskilda smittkälla.

En undersökningskommission slår fast att både de australiska hälsovårdsmyndigheterna och sjukvårdspersonalen på sjukhuset gjorde misstag. Utredningsrapporten ska läggas fram på fredag.

Ett hundratal passagerare hade andningsproblem och andra symtom, men det bedömdes vara vanlig influensa. Det togs slemprov med bomullspinne, men det fanns ingen möjlighet ombord att analysera om det var coronavirus eller inte.

Expertpanel hade möte

Klockan 13 den 18 mars hade de australiska hälsomyndigheternas expertpanel ett ”ödesdigert möte” via e-post, skriver The Monthly. Panelen skulle avgöra risknivån hos Ruby Princess som var på väg in.

Experterna definierade fartyget som ”låg risk”. Dels för att det inte fanns några bekräftade covid-fall ombord; de förbisåg att fartyget inte hade utrustning för att analysera proven.

Dels för att ingen passagerare hade besökt något land i Östasien; experterna missade att definitionen av ”misstänkt land” hade ändrats till att omfatta alla utlandsresor. Det fanns till exempel 512 amerikanska passagerare ombord.

Kom snabbt i land

Från klockan 07.14 började passagerarna att gå i land i grupper på 50–100 personer. Efter 3,5 timmar hade alla lämnat fartyget utom elva sjuka som var isolerade.

Många sade att de aldrig tidigare hade kommit ut ur ett kryssningsfartyg så snabbt. De tog taxi och buss från terminalen till sina hem runtom i Australien och resten av världen.

Kryssningsbolaget hade redan tidigare informerat sina representanter i hamnen om att passagerarna hade bråttom hem, särskilt de som kom från andra länder. De ville flyga innan restriktionerna för resor blev hårdare.

”Lycka till”

Senare samma kväll konstaterades att två sjuka passagerare hade testat positivt för covid-19 liksom en i fartygets serveringspersonal.

En australisk epidemiolog informerade fartygets chefsläkare Ilse von Watzdorf om provresultaten. Hon svarade i ett mejl:

”Lycka till med att spåra passagerarna nu.”

