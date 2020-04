Kvinnor isoleras med sina våldsamma män i coronakrisen: ”Blir ännu mer utsatta”

I den samlade lägesbilden från länsstyrelsen i Västmanland nämns en ökad risk för brott till följd av att personer håller sig isolerade. En indikation på att våldet mot kvinnor i hemmet ökar nu när pandemin rasar, är att det är tyst på kvinno- och tjejjourernas telefoner.

– Det är en oroande tanke att fler blir ännu mer utsatta och inte kan höra av sig till oss, säger Elin Hedén, verksamhetsansvarig vid Kvinnohuset Västerås.

Läs mer på vlt.se

Sex personer med coronasymptom har avlidit på äldreboenden – coronatester visade negativt

Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun har under en presskonferens på tisdagen informerat att fyra nya fall av covid-19 konstaterats på ett äldreboende i Östersund.

Totalt har sex personer med symptom avlidit på äldreboenden, men de har inte konstaterats smittade av corona. Fler analyser av proverna ska dock genomföras.

På det äldreboende där det under påskhelgen hittats smitta är det även sju anställda som har bekräftad covid-19. Dessa personer är nu inte på jobbet.

Läs mer på OP.se

Efter coronautbrottet – färre patienter på akuten i Falun: ”Väldigt intressant”

Rädsla för smitta, minskat uteliv och en befolkning som i större utsträckning håller sig inne i hemmets trygga vrå – att coronaviruset lett till ett ändrat beteende märks inte minst på akutmottagningen i Falun där antalet patienter minskat rejält.

– I normala fall har vi mellan 150-190 per dygn. Nu är det kanske 80 mindre, konstaterar Carina Oskarsson, verksamhetschef.

Läs mer på dt.se

Matkassar till äldre kan köras ut med taxi – del i nytt stödpaket till företagen

Kerstins Taxi kan få köra ut matkassar till äldre som inte kan ta sig till matvaruaffären. Det är en av idéerna som kommunen vill sjösätta i coronakrisens spår. Nyligen togs ett stödpaket nummer två för att hjälpa företag som drabbas, skriver Nynäshamns Posten.

Läs mer i Nynäshamns Posten

Agneta och Kent Höök på balkongen utanför Norrtälje. Foto: Norrtelje Tidning

Agneta och Kent om nya vardagen i isolering: ”Största sorgen”

Agneta Höök, 70 och Kent Höök, 71 vinkar från balkongen på Uddeboövägen utanför Norrtälje. Livet i karantän har gjort att de tvingats acceptera att socialt umgänge är något de får ta igen när krisen är över.

Agneta Höök menar att de är lyckligt lottade som blivit erbjudna så mycket hjälp under den här långe perioden som de inte träffat personer i bekantskapskretsen.

Sedan tidigt i mars har de hållit till hemma i huset utan kontakt med närstående - förutom enklare ärenden.

– Att inte krama barnbarnen, det är den största sorgen, säger Agneta.

Läs mer på Norrtelje Tidning

Hostande gravid kvinna hade covid-19 – vårdpersonal exponerades för smitta: ”Rutinen höll inte”

En gravid kvinna som haft hosta i tre veckor bedömdes inte vara smittsam.

Men efter besöket på förlossningsenheten, där personal exponerades för hennes hostningar, visade provresultat att hon hade covid-19.

– Vi vet inte riktigt ännu vad konsekvenserna blev, säger förlossningschefen Nina Rosenberg Granqvist till helahälsingland.se.

Incidenten inträffade för två veckor sedan och har av Region Gävleborg anmälts som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Läs mer på helahälsingland.se

Sundsvallspolisen varnar: Unga riskerar utnyttjas

Polisen varnar för att fler unga kan drabbas av sexualbrott på nätet på grund av coronaviruset. Risken ökar eftersom fler ungdomar är ensamma hemma när vissa skolor är stängda.

– Barn är lättare att utnyttja när de inte lämnar hemmet, säger Annika Odelind, kommunpolis i Sundsvall, till Sundsvalls Tidning.

Läs mer på ST.nu

Flyktingbarn fast i coronastängt Libanon – får hjälp från Södertälje

Under påsken arbetade volontärer från Södertäljebaserade organisationen A demand for action, ADFA, i ett Libanon som stängt ner till följd av coronapandemin. Organisationen ställde in sin påskgala som skulle samlat pengar till behövande i Libanon, Turkiet och Syrien. Men donationer har ändå skänkts och i helgen kunde de därför hjälpa flyktingbarn som har hamnat i ett vaakum på grund av Libanons restriktioner.

– Jag är lättad och finner ljus i att vi nått de flyktingbarn som fastnat i ghetton och slum utan vare sig mat, vatten eller ens tvål, säger Nuri Kino, en av ADFAs grundare, till Länstidningen i Södertälje.

Läs mer på LT.se

LÄS MER: Därför blir fler unga män än kvinnor så svårt sjuka