Kurvorna visar: Dödsfallen minskar

12 826 personer har avlidit i covid-19 i Sverige. Smittan ökar snabbt och både Stockholm och Gävleborg larmar om att regionerna nu är inne i en tredje våg.

Trots att nedgången i smittspridningen klingat av, så tycks antalet avlidna fortsätta minska.

Grafen över dödsfallen visar hur antalet minskat stadigt sedan årsskiftet. Den 28 december registrerades 121 dödsfall i Folkhälsomyndighetens statistik.

Och antalet laboratoriebekräftade fall låg på cirka 80 dödsfall om dagen i snitt, med en topp den 28 december där 106 personer registrerades avlidna, enligt Socialstyrelsens statistik.

Därefter har antalet minskat gradvis och uppgick under vecka 5 till i snitt 32 avlidna per dag i Socialstyrelsens statistik. Folkhälsomyndigheten noterar i sin senaste veckorapport att det inte fanns någon signifikant överdödlighet för veckan. Myndigheten har ringat in en orsak till minskningen av dödstalen: Vaccinutrullningen, som inleddes den 27 december.

– Ökningen av antal fall sker framför allt bland personer under 65 år. De äldre blir allt bättre skyddade. Bland personer på säbo (reds. anm. särskilt boende) minskar antalet fall och antalet dödsfall. Det är en kombination av en minskad smittspridning under en period tidigare men också en vaccineffekt, kommenterade statsepidemiolog Anders Tegnell till SVT.

”Kontinuerligt sjunkande andel”

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, delar Folkhälsomyndighetens bild av vaccinets effekt på utvecklingen men lyfter fram att mönstret är en del av längre trend som observerats i studier, däribland Socialstyrelsens genomgång av dödsstatistiken.

– Där ser man kontinuerligt en sjunkande andel dödsfall bland de som måste läggas in för sjukhusvård till följd av smitta. Andelen har sjunkit hela hösten, och det utan vaccin, säger han.

”Slappnar av för tidigt”

I studierna har man sökt förklaringar till vad det beror på och ringat in förbättrad vård av personer sjuka i covid-19 som bakomliggande orsak.

– Vi har bättre möjlighet att ta hand om patienterna, de får bättre mediciner, vi har bättre koll på när man ska ge syrgas. Det är ett antal relativt små förbättringar i vilken vård och vilken behandling som ges, som sammantaget verkar få en stor effekt, säger Joakim Dillner.

Joakim Dillner ser däremot en risk i att en avtagande följsamhet för rekommendationerna riskerar att resultera i en ny ökning av dödstalen.

– I december så var det väldigt hög medvetenhet i hela samhället om att man måste göra någonting. Nu när vaccinet är på väg, så är jag rädd att vi snavar på upploppet och slappnar av för tidigt.