Kristersson har testat positivt – isolerar sig

Under gårdagen meddelade Moderaterna med en dags varsel att partiledare Ulf Kristersson skulle ställa in sitt planerade jultal under onsdagen på grund av sjukdom.

Under onsdagskvällen framkom det att Ulf Kristersson insjuknat i covid-19, vilket TT var först med att rapportera.

”Ulf Kristersson har testats positivt för covid. Han har genomfört smittspårning enligt anvisningar från 1177 Vårdguiden i Sörmland”, skriver presschef Niklas Gillström i ett sms till Expressen.

Dubbelvaccinerad – har satts i karantän

Partiledaren har fått två vaccindoser och det är oklart om det utretts vilken virusvariant han drabbats av.

”Ulf är dubbelvaccinerad. Han har varit i karantän sedan han fick symptom. Han mår bra, och fortsätter i karantän enligt gällande regler”, skriver Niklas Gillström i sms:et.

Moderaternas presstjänst skriver att ett nytt datum för Ulf Kristersson jultal kommer att meddelas i januari.

Centerledaren Annie Lööf har på Twitter önskat Ulf Kristersson ett snabbt tillfrisknande och skriver: ”Krya på dig, Ulf!”.

Pfizer: Covid-pillret kan fungera mot omikron

Pfizer uppger att covid-pillret Paxlovid kan fungera även mot den nya omikronvarianten

LÄS MER: Lööf rasar i förtroende efter politiska kaoset