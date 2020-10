Även om nedstängningarna på många håll i världen inte är fullt lika hårda som det tidigare varit lever mängder med vissa – ibland fulla – restriktioner.

Forskare och doktorer vill att att man ska kunna gå tillbaka till ett normalt liv och kräver därför förändring. Det är 2 400 forskare och 2 800 doktorer som vill att samhället i stället ska fokusera på äldre – eftersom man nu vet betydligt mer om viruset.

”Vi vet att risken att dö med covid-19 är mer än tusen gånger högre för äldre och de i riskgrupp än hos de unga”, står det i den petition – förslag – som människor fortsätter att skriva under.

Great Barrington Declaration

Förslaget togs först upp av experter från universiteten Oxford, Harvard och Stanford och stöttas nu också av ytterligare 45 000 personer som skrivit under.

Vinsterna med att öppna upp samhällena skulle bli att få en så kallad flockimmunitet, anser forskarna.

”Vi alla vet att alla populationer så småningom kommer att uppnå flockimmunitet och att det kan få skjuts av – men inte hänger på – ett vaccin.”

Great Barrington Declaration Enligt förslaget ska: Skolor öppnas upp. De utanför riskgrupp få återgå till sitt vanliga liv. Sportaktiviteter återupptas. Unga vuxna med liten risk att smittas svårt jobba normalt, i stället för hemifrån. Äldre handla på distans. Regelbundna tester ska göras på äldreboenden. Visa mer Visa mindre

Förslaget går under namnet ”Great Barrington Declaration”, och de som skrivit under anser att människor tar större skada av att isolera sig under en längre tid än att smittas av corona.

Tvätta händerna

Enligt förslaget ska äldre handla online och träffa släktingar utomhus. Personal på äldreboende ska testas regelbundet.

”De som inte är i riskgrupper ska omedelbart återgå till sitt vanliga liv”.

”Vanliga hygienrutiner, som att tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk borde praktiseras av alla för att minska skadorna för att uppnå flockimmunitet”.

