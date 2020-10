Kraftiga ökningen – högst i hela Europa

Under den senaste månaden har Nederländerna haft en stor ökning av antal coronafall. Landet är nu placerat bland de tio värst drabbade i världen när det gäller smittade per capita, rapporterar Daily Mail.

På onsdagen rapporterades det in nästan 5 000 nya coronafall i Nederländerna. Enligt databasen Our World in Data var Nederländerna det land i Europa med flest antal fall av covid-19 per en miljon invånare, och har nu gått om Spanien.

Debatt om krav på munskydd

Nederländerna har likt Sverige inte haft något krav på att bära munskydd och landets premiärminister Mark Rutte har flera gånger uttalat sig skeptiskt till ett munskyddskrav.

Men under onsdagen höll landets parlament en debatt om en ny nödlag som skulle göra det möjligt att införa ett krav på att bära munskydd vid offentliga platser.

Landets strategi har varit att testa så många som möjligt för att snabbt kunna isolera smittade personer. Men under senaste månaden har testkapaciteten varit för låg vilket Nederländernas premiärminister, Mark Rutte erkänt, skriver Daily Mail.

– Vi har inte vår grundläggande infrastruktur i ordning, säger, Jochen Mierau, folkhälsoprofessor, enligt Daily Mail.

