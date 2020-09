Kina: Vårt coronavaccin blir klart i november

November ”eller december” kommer Kina ha ett coronavaccin klart, enligt forskare som ansvarar för studien.

Wu Guizhen, chef för biologisk säkerhet på Kinas smittskyddsmyndighet, säger att ett vaccin kommer ”väldigt snart”.

– Processen är i nuläget väldigt problemfri, säger hon till CCTV, enligt The Guardian.

Testat själv

Under en mässa i Peking tidigare under månaden visade Kina upp flera vaccin som just nu testas på människor i vetenskapliga studier.

Wu Guizhen säger själv att hon har vaccinerats som en del i studien, redan i april.

– Under de senaste månaderna har jag mått bra, säger hon.

Forskare på Pittsburgh University har hittills testat medicinen på möss och hamstrar.

