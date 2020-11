Förra veckan, vecka 46, hade Sverige 304 smittofall per 100 000 invånare. Över en period på 14 dagar var motsvarande siffra 550, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

I 20 av Sveriges 21 regioner har smittan ökat jämfört med de tre föregående veckorna – den enda regionen som utmärker sig är Östergötland, vilket kan ha sin förklaring i att regionens kapacitet för coronaprovtagning var mycket begränsad vecka 46.

Kartorna visar utvecklingen från vecka 43 till och med vecka 46. Ju mörkare färgen är, desto fler smittade per 100 000 invånare har regionerna. Foto: Folkhälsomyndigheten

Drastiska ökningen – efter tre veckor

Med hjälp av kartor har Folkhälsomyndigheten sammanställt hur smittan utvecklats i Sveriges regioner från vecka 43 till och med vecka 46 – och det är mörka siffror som rapporteras.

Regionerna Örebro, Västerås, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Kronoberg och Gotland har alla mer än 350 smittofall per 100 000 invånare under vecka 46 – ingen av dem hade i närheten av lika höga tal tre veckor tidigare. Då låg antalet smittade per 100 000 invånare på mellan 10 och 99 i stora delar av landet.

Läkarnas ilska i Uppsala – vill se strängare restriktioner.

LÄS MER: Bilderna Ryssland inte vill ska spridas