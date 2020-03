Karolinska styrs nu enligt system hämtat från Nato

Karolinska universitetssjukhuset och hela Region Stockholm styrs nu enligt ett militärt system hämtat från Nato.

Det hierarkiska systemet införs samtidigt som vården räknar med att svårt sjuka coronapatienter kommer att öka kraftigt.

– Läget är tufft, men det kommer att bli tuffare. Några patienter gick bort i helgen och det blir tyngre för varje dag. Säger sjukhusdirektör Björn Zoëga till DN.

Åtta dödsfall till följd av coronaviruset har bekräftats i Sverige och sjukhusen förbereder sig för att kunna ta emot allt fler smittade och allt fler allvarligt sjuka.

Under onsdagen kommer kungen tillsammans med bland annat statsminister Stefan Löfven att ha en informationskonselj med anledning av den rådande situationen.

– Kungen, tillsammans med delar av regeringen kommer ha en extra informationskonselj med anledningen av coronaviruset, säger Hovets informationschef Margareta Thorgren till Expressen.

Konseljen inleds 14.30 på slottet.

Sverige inför inreseförbud

Under tisdagen införde EU ett inreseförbud för alla som inte är EU-medborgare och senare under dagen hade också regeringen fattat beslutet att man inför ett inresestopp till Sverige. Alla resor in i landet kommer att stoppas från och med torsdag och 30 dagar framåt.

– Med tanke på den situation som råder i Sverige och i Europa är det rätt läge att införa ett inreseförbud med tanke på covid-19, sa Mikael Damberg vid tisdagens presskonferens.

Personer som av någon anledning befinner sig utomlands men som bor i Sverige kommer inte att drabbas av inreseförbudet. Samma sak gäller för personer med särskilt viktiga skäl att resa in i landet, som exempelvis diplomater eller personer som är i behov av internationellt skydd.

Mikael Damberg menar att det är viktigt med ett gemensamt EU-beslut när vårdsituationen i hela EU är ansträngd.

