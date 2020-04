På gatan kommer familjen Jackson. Två barn i åtta- respektive tolvårsåldern. Mamma Naya har ett tredje på väg. De har fått reda på att de inte får matkuponger längre och är på väg in till centret för att ta reda på vad som hänt.

Solen steker mot den varma vita tegelväggen.

Nayas man säger att han brukar ha ansiktsmask men i dag är det varmt så han tänker att viruset inte smittar lika mycket då.

Yngsta sonen kräks på gatan, en meter ifrån oss.

– Han mår inte bra, säger Naya.

Jag frågar om hon har mat för dagen.

– Jag har lite ris hemma, det är det jag har, säger Naya.

New Yorks skolor är stängda och över en miljon barn är hänvisade till hemmet för undervisning.

Familjen Jackson håller papper i händerna och försöker lista ut var de ska gå.

Telefonköerna är flera timmar långa.

Just det gör egentligen ingen skillnad för familjen Jackson.

– Telefonen är avstängd och jag har inga pengar att fylla på den med.

Familjen Jackson bestämde sig för att gå till kontoret där de hoppas få hjälp - trots riktlinjerna från presidenten om att alla bör stanna hemma.

Familjen upptäcker att de är på fel ställe och vandrar vidare.

Familjen Jackson håller sig hemma men efter att matkupongerna dragits in måste de ta sig till kontoret för att ta reda på varför. De har varken pengar på telefonen eller kortet. Foto: Nina Svanberg

”Folk med bra liv är desperata”

Socialarbetaren Joan, 59, kommer ut från socialkontoret.

– De rika är rika och fattiga fortsätter vara fattiga. Vi har ingenting att skydda oss med därinne. Inga handskar, ingen handsprit.

Hon fortsätter:

– Folk som aldrig tidigare behövt matkuponger, som jobbat, haft bra liv, ringer nu in och behöver hjälp. De är rädda eftersom de behöver något som de aldrig tidigare behövt. Det är illa.

Hon berättar att folk tvingas vänta i tre timmar.

– När de sedan kommer fram har de somnat eller lagt ifrån luren. Behoven är så stora just nu att det är svårt att hjälpa.

Joan säger att läget är desperat – men efter över trettio år i yrket säger hon att hon ser folks desperation dagligen. Den stora skillnaden nu är att folk som aldrig annars vänt sig till socialkontoren, nu hör av sig för att få hjälp. Foto: Nina Svanberg

Kritisk mot Donald Trump: ”Blod på sina händer”

Hon är orolig för framtiden och kritisk mot president Donald Trump:

– Han har blod på sina händer. Han såg det här komma tidigt och han gjorde inget.

När New Yorks skolor stängde erbjöds elever att hämta tre mål mat om dagen - detta eftersom många elever i New York får sin enda mat via skolan när den är öppen.

Nu anser staden att nöden är så stor att de nu delar ut matpaket till alla som behöver.

Enligt en undersökning som New York Times hänvisar till så uppgav 49 procent av stadens invånare oro över att inte få mat på bordet.

En annan studie som tidningen hänvisar till har visat att viruset och dess effekter påverkat mer än hälften av hushållens förmåga att skaffa maten som de behöver.

Borgmästare Bill de Blasio sa nyligen på en presskonferens att 2,6 miljoner måltider har delats ut till behövande de senaste tre veckorna – och det är bara början.

Han hänvisade också till en prognos som visade att en halv miljon New Yorkers förlorat jobbet – eller snart kommer att göra det. En av dem som redan blivit av med jobbet på grund av virusets utbrott är tvåbarnspappan José, 35.

Tvåbarnspappan José vet inte hur han ska få ihop till nästa hyra. Matpaketen till honom och familjen är välbehövda. Foto: Nina Svanberg

Han kommer gående på gatan i ett av Bronxs värsta skoldistrikt. I händerna har han fyra påsar med hopplockade frukostpåsar.

Det har börjat sina i skafferiet hemma, han har två barn: två och sex år gamla.

– När det här började köpte vi bönor, fryst kött och sånt. Men nu… Jag förlorade jobbet för fyra veckor sen. Vi har betalat hyran sen har vi inte mycket kvar. Barnen behöver mjölk så jag är glad att de skickade med det.

Innan jobbade han som matbud. Han berättar att det här är första gången han tvingas hämta mat som delas ut av staden.

– Jag känner mig glad att jag kan ge det här till min familj. Vi måste äta.

På gatorna i Bronx – liksom på många andra ställen runtom i New York – är köerna utanför mataffärerna, bankerna och apoteken långa. Endast ett fåtal släpps in åt gången för att hindra smittspridningen. Det bildas långa köer när folk är tillsagda att stå minst en meter emellan.

På pantbanken är det däremot lugnt – för nu.

Kassörskan Bonnie läser en tidning mellan kunderna.

– Affärerna går sakta. Folk håller sig hemma. Men vi tror att det kommer bli mer kunder om några veckor när folk är i större behov av pengar.

Expressens USA-korrespondent Nina Svanberg på plats i Bronx. Foto: Nina Svanberg

LÄS MER: Alexandra, 29, preppar för corona – maten du bör ha hemma

LÄS MER: USA gick från förnekelse till pandemins centrum

Så har coronapandemin påverkat Paris – livet i hemkarantän i mångmiljonstaden.

Missa inga nyheter om coronaviruset. Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.