”Jag är rädd att vi inte har nått peaken än”

Världens näst största land sett till befolkning såg ut att ha smittspridningen under kontroll i februari. Då hade antalet covidfall gått ner med omkring 90 procent jämfört med den första vågen vars kulmen var i september i fjol.

I början av mars deklarerade Indiens hälsominister att landet befann sig i ett slutskede av pandemin, och landet började dela med sig av vaccin avsett för indier till andra länder.

Två månader senare är Indien världens hårdast drabbade land.

– Jag är rädd för att vi inte har sett peaken ännu, säger Giridhaga Babu vid indiska hälsodepartementet i måndags, rapporterar CNN.

Virusvarianterna tros ligga bakom

I måndags rapporterade Indien 352 991 nya smittofall.

Värst drabbat är huvudstaden New Delhi, Mumbai och delstaten Maharashtra, Indiens mest tätbefolkade områden.

Städer med stor befolkning som efter första vågen uppmätt uppåt 50 procent antikroppar, ser nu en smittspridning som ligger på omkring 25 procent av befolkningen. Siffror man menar beror på nya virusvarianter, och särskilt den som kom att kallas för den indiska varianten, rapporterar CNN.

– I Maharashtra såg vi en ökning av antalet smittade med varianten, därefter följde ett utbrott. Vi såg en ökning i Dehli, nu ser vi ett utbrott. Det här är väldigt viktiga epidemiologiska korrelationer, sa Anurag Agrawal ordförande för Institute of Genomics and Integrative Biology i Indien, på en pressträff under fredagen.

Han får stöd av den indiske professorn och vetenskaplige rådgivaren till regeringen, Krishnaswamy VijayRaghavan.

– Det är viktigt att ha i åtanke att de här varianterna har spridit sig. Vissa estimat gör gällande att de står för omkring 60 procent av smittofallen i delstaten Maharashtra, säger han i en intervju med CNN.

Dödssiffrorna kan vara underrapporterade

De senaste veckorna har bilder på masskremeringar från Indien publicerats världen över. Läget är akut och många länder, däribland Sverige, har erbjudit hjälp.

Totalt har landet rapporterat drygt 200 000 döda med covid-19. En siffra som generalsekreteraren för läkarföreningen i Västbengalen, Manas Gumta, inte tror är korrekt.

– Jag tror att de fatiska siffrorna på antalet som dör i covid-19 är två till tre gånger högre än vad regeringen redovisar, sa han i en intervju med The Guardian förra veckan.

Mutationen finns i Sverige

I en intervju med Expressen på tisdagen berättade Ali Mirazimi, professor i virologi vid Karolinska institutet, vad som skiljer den indiska varianten mot de andra.

– Alla de här varianterna har flera olika mutationer, men det som är speciellt med den här varianten, och det är därför den kallas för dubbelmutanten, är att den har två mutationer på spikeproteinet som inte har setts tillsammans i någon av de tidigare varianterna som var och en tror man har effekt på vacciners effektivitet, säger han.

Under tisdagen rapporterade Region Stockholm att fyra fall av den indiska varianten påträffats i regionen.

Ali Mirazimi, professor i virologi:

– Gemene man behöver inte vara mer orolig för den här varianten än vad man är för den ursprungliga varianten. Var och en ska göra vad den kan för att stoppa smittspridningen, och det gäller exakt samma typ av åtgärder.