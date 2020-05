När coronapandemin drabbade Stockholm i mars sköt förbrukningen av skyddsutrustning i höjden, och bland annat skyddsförkläden blev snabbt en bristvara.

För att vårda en patient med covid-19 på en intensivvårdsavdelning under ett dygn går det år i snitt 30 förkläden. På övriga avdelningar med covid-patienter går det i snitt åt tio förkläden.

– Det är en hög förbrukning. Mycket, mycket högre än vi brukar ha, säger Sara Lindholm Larsson.

Hon är till vardags operativ chef för intensivvård och operationer av vuxna patienter på Karolinska universitetssjukhuset. Tillsammans med Martin Tegner, operativ chef på Tema hjärta, kärl och neuro på Karolinska, leder hon Region Stockholms command center, som har till uppgift att trygga region Stockholms försörjning av skyddsutrustning kopplad till covid-19.

En halv miljon kirurgiska munskydd och 350 000 andningsskydd ingår också i Ikeas leverans till Region Stockholm. Foto: ALEX LJUNGDAHL

”Väldigt glada”

Command center började sitt arbete för omkring sex veckor sedan.

– Det har hela tiden varit vår målbild att få stå på Arlanda och se ett flygplan fullpackat med skyddsmaterial, och det har vi precis fått vara med om, så vi är väldigt glada, säger Tegner.

Det är en kinesisk underleverantör till Ikea som tillverkar utrustningen. Totalt ska Ikea leverera närmare 800 000 skyddsförkläden. En halv miljon kirurgiska munskydd och 350 000 andningsskydd ingår också i möbeljättens leverans till Region Stockholm.

– Vi har fått in lite mindre volymer av flera andra leverantörer under den här perioden, men det här är några av de största volymerna som kommer in på en gång, och som kommer att täcka en stor del av vårt behov för en ansenlig tid framöver, säger Sara Lindholm Larsson.

Ikea har utvecklat de långärmade skyddsförklädena tillsammans med personal från Karolinska universitetssjukhuset. Foto: ALEX LJUNGDAHL

”God marginal”

Ikea har utvecklat de långärmade skyddsförklädena tillsammans med personal från Karolinska universitetssjukhuset för att få den funktion som vården behöver.

– Vi har gått från att ha en marginal på några timmar när det var som värst för några veckor sedan till att nu ha god marginal, säger Irene Svenonius (M) som är finsansregionråd i Region Stockholm.

Skyddsförklädena används inte bara i sjukvården, utan också i äldreomsorgen. Region Stockholm delar all skyddsutrustning med kommunerna i länet.

– Utöver att vi har grönt på skyddsutrustningen till regionens vårdverksamhet kan vi nu se till att det är grönt till samtliga länets kommuner. Ovanpå det kan vi fördela olika typer av skyddsutrustning till andra län när de hör av sig och har behov.

