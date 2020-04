Gräsmattorna är minutiöst klippta. Grannens pojkar spelar basket på uppfarten. Familjen Nicholsons brevlåda är dekorerad med en scen från Jesus födelse. Mamma Janice bjuder in till den pampiga villan de bott i sedan tjugo år, i hallen hänger en blänkande kristallkrona och i vardagsrummet står en soffgrupp i chintzliknande material.

Alexandra Nicholson tar på sig den djupt urringade strassbeströdda klänningen i ljust solgult och rör sig försiktigt för att den inte ska smutsas ned när hon går ut på uppfarten.

– När jag provade den såg jag perfekt ut och var solbränd från vår semester i Florida.

Alexandra Nicholson i balklänningen hon hoppades ha få på sig på sin avslutningsbal. Nu är allt inställt. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Nu ser det inte ut att bli någon avslutningsbal.

Hon byter om till luvtröja.

Makeupen är oklanderlig. Senaste veckorna har hon ägnat många timmar åt att tillsammans med kompisar lägga makeup framför datorns kamera. Förlorad tid som hon hellre ägnat att gå i skolan.

– Den här tiden skulle vara den bästa i mitt liv .

Hennes två trillingbröder Ryan och Eric kommer ned från övervåningen i shorts och tonårig skäggväxt. De är skolans lacrossestjärnor men har fått lägga allt på hyllan.

– Jag skulle skapa minnen tillsammans med mina vänner. Nu kan vi inte ens träffas normalt och snart skingras vi för vinden för att gå på olika colleges. Om det nu ens blir något med det, säger Alexandra.

”Folk beter sig som får och bara accepterar vad guvernör Cuomo säger”, säger Scott Nicholson som berättar att han låg bakom eventet i Albany. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Tappat känslan av dagar

Hennes bröder suckar över att allt är så tråkigt.

– Jag vet ibland inte ens vilken dag det är och frågar barnen, säger Janice.

Pappa Scott driver eget företag med att sälja gratisvarorna som casinona ger till storspelare för att locka dem att spela hos just deras casino.

– Och alla casinon är stängda nu, så du kan ju tänka dig hur affärerna går. Det finns helt enkelt ingen mening att gå upp på morgnarna längre . Du stiger upp, äter frukost och så är klockan tio. Du tränar, tar en dusch och klockan är elva. Du äter lunch och klockan är tolv. Men sen då?

Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Sex timmar – för en marsch

Familjen har precis kommit tillbaka efter att ha kört sex timmar tur och retur till stadshuset i Albany.

Det är tidigare på dagen när vi först träffar Alexandra och hennes mamma:

Alexandra har en svart dunjacka på sig och sitter på huk med sin skylt i händerna: ”Stop ruining my senior year”, på svenska: ”sluta förstör mitt sista år i high school”.

De flesta amerikanerna är för lockdown De flesta amerikaner motsätter sig protesterna som kräver ett slut på ordrarna att hålla sig hemma, enligt en undersökning från Yahoo News / YouGov som publicerades i måndags. Undersökningen visade att 60 procent av amerikanerna motsätter sig demonstranterna medan 22 procent stöder dem och 18 procent var osäkra. Visa mer Visa mindre

Hon och de andra demonstranterna samlar sig i en klunga framför medieuppbådet, ropar USA! USA! USA! och ”Six feet apart” samtidigt som de skrattar och står axel mot axel - precis rakt emot de nationella riktlinjerna om att hålla social distans. På skylten i händerna på kvinnan bredvid Alexandra står: ”Dictator Cuomo, give our lives back”.

I klungan vajar Trumpflaggorna högt.

Flera av demonstranterna i Albany är Trumpsupporters och talar varmt om presidentens sätt att hantera coronakrisen. Däremot har man problem med guvernören, som är demokrat. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det är uppåt 100 demonstranter som samlats utanför på gatan och i bilar för att protestera mot nedstängningen av USA och specifikt New York.

Scott, Alexandras pappa, berättar att han i själva verket var den som skapade sammankomsten i Albany:

– Jag satt och diskuterade med en kompis i fredags och vi sa att vi måste göra något. Så jag drog ihop en Facebookgrupp och startade ett event. Jag sneglade på hur Operation Michigan hade formulerat sig, och så skrev jag likadant. Fortare än jag hann tänka hade det en massa deltagare och folk engagerade sig i att sprida det. Idag var vi över hundra människor som samlades och visade att vi inte accepterar det guvernör Cuomo säger.

”Allt är bara borta”

För dottern Alexandra är det första gången på en demonstration.

– Jag lär mig ingenting i skolan, det går inte att lära sig bara genom en skärm . Jag är så otroligt uttråkad och jag saknar alla mina vänner. Det här är en så viktig tid för oss tonåringar; årsbokssigneringar, baler, balfotograferingar. Viktiga händelser att komma ihåg för livet. Nu är allt bara borta.

Demonstranterna i Albany tutar i sina bilar och polisen stänger av gatan så att demonstranterna inte kan köra förbi stadshuset. Protesterna fortsätter ett par hundra meter uppåt gatan i stället.

Fox News står på hela dagen och familjen följer alla presskonferens. När Dr Anthony Fauci kommer i bild suckarJoe Nicholson. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

I stadshuset håller guvernören presskonferens och får frågor om protesterna som pågår utanför. De som protesterar vill lyfta på restriktionerna så att folk kan gå tillbaka sina jobb.

– Så du vill jobba? Skaffa ett jobb som klassas som ”essential worker”, samhällsbärande. Gör det i morgon, säger Andrew Cuomo.

– Att han har mage, säger Scott, tillbaka hemma i villan på Staten Island.

Förlorat jobben

I marschen är de mer extrema elementen också med: En ensam man med en goprokamera i pannan som skriker obsceniteter om guvernörer Cuomo.

Men också en hel del vanliga amerikaner.

Flera av dem som protesterar i bilkaravanen har förlorat sina jobb eller har familjemedlemmar som tvingats gå.

Guvernör Cuomo håller en presskonferens inne i stadshuset medan demonstrationen utanför pågår. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Emily O'Hara, 18, vill att USA öppnar upp. Att folk dör är något man får räkna med och procentuellt är inte siffrorna höga, säger hon. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Robert Tangelo, 43, har mössa långt ned i pannan och en snusnäsduk över näsa och mun. I händerna håller han en skylt där det står salon owners unemployed.

– Det är första gången på 17 år som jag inte kan betala mitt huslån. Jag är här för min fru som har en frisersalong och har tvingats säga upp alla sina anställda. Vi lever på bara min lön just nu och det är en enorm stress. Det ger mig ångest att inte kunna betala räkningarna.

Han oroar sig för att anställda inte ska komma tillbaka till sina jobb och i stället leva på bidrag och därigenom ytterligare tynga ned den amerikanska ekonomin.

– Vi måste göra det som är bäst för USA men har vi inga inkomster blir det svårt.

Han säger att han varken bryr sig om republikanerna eller demokraterna. Bara jobb och att få ned arbetslösheten.

– Det spelar ingen roll om du är vit eller brun men vi måste kunna arbeta så vi får mat på bordet. Jag vill bara vara amerikan och fortsätta jobba.

De som drar i trådarna

Han berättar att han hörde om demonstrationen i lokala nyheter.

New York Times publicerade i tisdags en artikel som handlade om att det bakom de landsomfattande protesterna finns en informell koalition av inflytelserika konservativa ledare och grupper. Vissa av dem med nära förbindelser till Vita huset som i det tysta arbetat för att väcka liv i protesterna och tillämpa politiskt och lagligt tryck för att störa federala och delstatliga orders som syftar till att stoppa spridningen av coronaviruset.

– Vem arrangören är spelar ingen roll. Jag har inget större syfte, jag vill bara göra min röst hörd, säger Robert Tangelo i Albany.

Demonstranterna tutar och skanderar, polisen stänger av gatan och demonstrationen flyttar en bit högre upp på gatan. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Folk mår sämre”

Ett annat argument en del av demonstranterna lyfter fram är effekten isoleringen har på folks mentala hälsa.

Elizabeth Garger, 52, från Greenwich i norra New York, volontärarbetar i ett telefonväkteri dit folk med mentala problem kan höra av sig. Staden New York har särskilda telefonlinjer dit människor som mår dåligt kan vända sig för att prata eller få stöd via sms.

– Antalet sms har ökat med 300 procent sedan folk började isoleras i sina hem. Det är nonstop. Jag hör dagligen hur negativt människor påverkas. Den här nedstängningen kostar folks liv mer än vad viruset tar , säger Elizabeth Garger.

Tillbaka i villan på Staten Island.

Pappa Scott sätter tonen för samtalet.

– Folk beter sig som får. Fler måste vara lejon. Vårt land är svart och vitt nu. Vi kan inte acceptera att de kränker vår frihet.

Det nedstängda New York Allt utom mataffärer och vin- och spritaffärer är stängda. I New York är det obligatoriskt att bära ansiktsmask och alla ska hålla minst två meter ifrån varandra. Det är inte tillåtet med folksamlingar, kyrkor är stängda och alla typer av samlingar är otillåtet. USA:s ekonomi är skjuten i botten och senaste fyra veckorna har 22 miljoner amerikaner begärt att få ta del av arbetslöshetsförmåner. Visa mer Visa mindre

I vardagsrummet hemma hos familjen Nicholson står tv:n med Fox News alltid på.

– Jag trodde att jag var en ganska vanlig mamma men nu börjar jag känna mig otypisk. Det är som att folk blivit hjärntvättade, de beter sig som robotar.

– Vi har bara suttit hemma i sex veckor! Jag såg så mycket fram emot att se något annat, säger Janice om att de satte sig sex timmar i bilen bara för att demonstrera i Albany. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Janice fortsätter:

– Många är okej med att bara vara inomhus. Vet du vad folk gillar att göra nu? Ha små driveby-parader! Häromdagen såg jag massa människor köra förbi här med ballonger från passagerarfönstren och vinka till ett stackars barn som fyllde år och inte fick ha gäster. Folk bara accepterar det här.

”Det här är vad demokraterna vill”

Familjen Nicholsons röstar republikanskt och är övertygade om att det är i demokraternas intresse att måla upp corona som ett stort hot.

De avskyr Cuomo men känner starkt för Donald Trump. Donald Trump twittrade nyligen att han hade en 96-procentig approval rate, vilket innebär att en majoritet av dem inom det Republikanska partiet tycker att Donald Trump gör ett bra jobb med att hantera coronaviruset.

– Jag har aldrig varit mer övertygad i mitt liv vad jag ska rösta på och vem. Demokraterna vill ha poströstning i valet i höst och vet du varför? Det är lättare att fuska. Donald Trump gör så gott han kan och han gör ett fenomenalt jobb, säger Janice.

”Konservativ och stark familj”

Hon är stolt över sin familj och exemplet de satt genom att, som de säger, göra sin röst hörd.

– Vi är en typisk konservativ, kristen familj med starka värderingar om etik och moral. Hårt arbetande som vill fortsätta sträva efter att lyckas och bli ännu mer framgångsrika. Vi uppmuntrar våra barn att följa sina drömmar och vi gör vad vi kan för att de ska lyckas med det, säger Scott.

Janice Nicholson, Ryan Nicholson, Eric Nicholson, Alexandra Nicholson och Scott Nicholson i familjens hem. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

”Vill stämma delstaten”

De demonstrerar för att sätta ett exempel för sina barn, säger de.

– Vi vill lära våra barn att stå upp för vad de tror på och om regeringen säger att du inte får gå i kyrkan då strider det mot våra rättigheter. Vi har rätt att utöva vår religion. Hade jag haft tid hade jag stämt staten , säger Janice.

Alexandra Nicholson saknar sina kompisar. ”Såhär är hur vi får umgås nu, vi sitter i våra bilar och pratar genom rutan”. Foto: Privat

Alexandra visar bilder på när hon och kompisarna senast stämde träff nere på stranden. På grund av kravet att hålla social distans parkerade de i cirkel och satt i bakluckorna mitt emot varandra och pratade.

– Jag hoppas att allt bara kan bli normalt igen så att vi alla kan få våra liv tillbaka.

Alexandra Nicholson med sina vänner på stranden, inne i sina bilar. Foto: Privat

