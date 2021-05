Här ökar smittan – går upp i flera län

Under tisdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten så lades mycket fokus på de stora regionala skillnaderna vad gäller smittspridningen i Sverige.

Värst smittläge i region Västernorrland

Region Västernorrland har fortfarande det värsta smittläget – trots att utvecklingen mattats av något de senaste två veckorna.

– Kan hända har man fått bukt med den här smittspridningen och förhoppningsvis kan det fortsätta neråt, säger Sara Byfors, som uppmanar alla invånare att följa de regionala rekommendationerna från smittskyddsläkaren.

Regionen har 1 124 rapporterade smittfall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Det kan jämföras med region Skåne som har 583 fall per 100 000 invånare under samma tidsperiod.

Snittet för riket är 691 fall.

Uppmanar kronobergare att ändra beteende

Näst värst är smittläget i region Kronoberg med 1 003 rapporterade smittfall per 1 000 invånare under de senaste två veckorna.

– Man ser en fortsatt ökning, det har inte vänt. Och det är än mer bekymmersamt. Där vill man kanske göra mer för att förändra sitt beteende och följa de rekommendationer som finns, säger Sara Byfors om regionen.

Tredje värst smittläge har region Östergötland. Regionen har rapporterat 918 smittfall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

– Det är ingen minskning i sikte, säger Sara Byfors.

Stockholm har högst smittspridning av storstadsregionerna

Skåne ligger bäst till bland storstadsregionerna. Stockholm har rapporterat 701 smittfall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, något högre än snittet för riket.

Region Västra Götaland har rapporterat 623 smittfall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, under rikssnittet.

I de äldsta åldersgrupperna syns en tydlig minskning av antalet rapporterade fall, vilket rör sig om en tydlig vaccineffekt, enligt Folkhälsomyndigheten.

Smittökningen störst bland barn och unga

Däremot ökar smittan bland barn och ungdomar.

– Det som sticker ut är väl att fallen bland barn och unga mellan 0 och 19 år ökar. Det beror delvis, tror vi, på att man testar mer, säger Sara Byfors.

Under tisdagen släppte Folkhälsomyndigheten nya siffror som visar att allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade är få.

Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått sin första dos vaccin har 187 personer avlidit med covid-19.

Av de över 700 000 människor i Sverige som hunnit få två doser har 67 personer avlidit med viruset.

Sjukdomsfall bland vaccinerade Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent eller 5 942 personer konstaterats ha covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. Av dessa har 20 fått intensivvård och 187 personer har avlidit med covid-19. Av de mer än 700 000 personer som var fullvaccinerade med två doser, har 0,2 procent eller 1 624 personer konstaterats ha covid-19. Av dessa har 6 personer fått intensivvård och 67 personer avlidit med covid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

