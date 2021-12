Här får alla tredje dosen – sju regioner ligger efter

Regeringen och Folkhälsomyndigheten vill att vaccineringen av svenska folket ska gå snabbare. På en pressträff under torsdagen berättade socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen avsätter 200 miljoner till vaccinationsarbetet.

De pengarna är utöver de 100 miljoner som regeringen sköt till för en månad sedan när regeringen gav besked om att alla över 18 år bör ta en tredje dos vaccin mot covid-19.

Regeringens målsättning är en vaccinationstakt om 450 000 boosterdoser i veckan. Förhoppningen är att 80 procent av svenskarna över 50 år ska ha fått sin tredje dos senast vecka 3 nästa år.

Vaccinationsstatus dos 3 Foto: Folkhälsomyndigheten

Men arbetet tar tid. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell har tidigare riktat skarp kritik mot regionerna för att vaccineringen går för långsamt.

Sju regioner släpar efter

I 14 av landets 21 regioner erbjuds nu alla över 18 att ta sin tredje dos, sex månader efter den andra sprutan. Sju regioner släpar efter. Det visar Dagens Nyheters sammanställning.

Bland annat gäller det storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland som tillsammans med Västernorrland i dagsläget erbjuder en tredje spruta till personer som är över 60 år och andra vuxna i riskgrupper.

I Kronoberg, Sörmland, Östergötland och Västerbotten ges tredje sprutan till 50-plussare och andra vuxna i riskgrupper.

Regionernas arbete har också bromsats upp. Enligt flera regioner beror det delvis på att man skalat ner sin vaccinationskapacitet efter sommaren.

– Det finns en del svårigheter på grund av att regionen började lägga över vaccineringen på den ordinarie sjukvården. Hade vi fått signaler om att tredje dosen skulle ut snabbt, då hade vi inte gjort det. Det handlar om planering, hyresavtal och organisatoriska faktorer, säger Stellan Johansson, vaccinsamordnaren i Region Örebro, till DN.

En vaccinationsvecka

I mars nästa år kommer Folkhälsomyndigheten att införa en nationell vaccinationsvecka. Exakt hur vaccinationsveckan kommer ta sig uttryck är ännu inte bestämt, enligt Lena Hallengren.

– Varje vecka ska vara en vaccinationsvecka men vi ser behovet av ett extra uppsamlingsheat under det första kvartalet, sa Lena Hallengren under torsdagens pressträff.

Vidare kommer staten att ersätta regionerna för den testning de utför. Ersättningen består av ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest. Regeringen kommer också att avsätta 350 miljoner kronor för bland annat smittspårning under 2022 års första halva.

Stora delar av världen ser nu en ökad smittspridning och flera länder har återinfört striktare restriktioner. I Israel erbjuds nu medborgare en fjärde dos vaccin och Tyskland och Frankrike funderar på att gå samma väg.

I många länder har intervallen på hur tätt vaccindoserna får ges sänkts från sex månader till bland annat fyra . Men något sådant är inte aktuellt i Sverige säger Karin Tegmark Wisell på en pressträff.

– Vi ser ingen ökning av genombrottsinfektioner bland vaccinerade, så vi ser ingen anledning att ändra på det.

I Sverige har drygt 75 procent tagit en dos vaccin, 70 procent är dubbelvaccinerade och strax över 20 procent har fått en påfyllnadsdos, enligt Our World in Data. Siffrorna skiljer sig från Folkhälsomyndighetens egna eftersom de utgår från andel av befolkningen över 12 år och Our world in data inkluderar hela befolkningen.

Prioriteringsordningen Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en vaccinationstäckning på 80 procent har uppnåtts på regional nivå i gruppen 65–79-åringar innan nästa grupp (medicinska riskgrupper) och personer 50–64 år erbjuds en påfyllnadsdos. I gruppen 50–64 år bör en vaccinationstäckning om 60 procent ha uppnåtts på regional nivå innan gruppen 18–49-åringar erbjuds en tredje dos. Inom gruppen 18–49 vill myndigheten att de äldsta prioriteras och att socioekonomi också bör beaktas. Källa: FHM Visa mer

