Här begravs de döda i spritade kistor – arbetsdagarna har blivit långa för Jacob: ”Tummar inte på värdigheten”

Begravningsentreprenören Jacob Ada har bråda dagar. Under den sista månaden har 66 begravningar stått på hans jobblista mot normalt ett 15-tal. De flesta som begravts är offer för coronaviruset.

– Det viktigaste är att bibehålla respekten och värdigheten. Vi låter inte stressen ta över, säger han.

Mobilerna avslöjar oss: Så mycket är västmanlänningar utomhus – trots coronakrisen

Både Google och Apple spionerar på oss via våra mobiltelefoner. Därför kan det nu avslöjas hur mycket västmanlänningarna har rört sig ute under coronakrisen. De visar också hur ofta man har varit i köpcentrum, i mataffärer eller ute i naturen. Och västmanlänningar skiljer sig en aning från medelsvensken.

Nätspelning drog in 32 000 kronor – allt skänks till äldreboenden

Ett gäng Sundsvallsmusiker bjöd in till livemusik – på distans. Under spelningen på nätet skickade tittarna in nästan 32 000 kronor.

– Pengarna kommer oavkortat gå till att köpa fikabröd som kommer att delas ut till äldreboenden i – och omkring Sundsvall, då de inte får lika mycket besök nu under dessa coronatider, säger Kenneth Wellvik, arrangör och ljudtekniker, till Sundsvalls Tidning.

Christer Ekmans livsverk i spillror – alla har sagts upp på rikstäckande eventföretaget: ”Det var många tårar”

Den 11 mars meddelade regeringen att alla offentliga sammankomster på minst 500 personer förbjuds. Det blev förödande för Svenska Mässkonsult AB, med sitt säte i Sala. Nyligen fick vd:n Christer Ekman säga upp all personal på företaget.

– Det är bara att avvakta och se om vi kan överleva, säger Christer Ekman till Sala Allehanda.

Expertens besked: Då når Örebro sin covid-19-kulmen: ”Misstänker det kommer i olika vågor”

Förre smittskyddsläkaren Hans Fredlund beräknar att Örebro når sin covid-19-topp om ett par veckor.

– Om Stockholm möjligen har nått sin kulmen nu så dröjer det två–tre veckor innan vi gör det, säger han.

Idre Fjäll varslar större delen av personalstyrkan – genomför historisk omorganisation: ”Handlar om att överleva”

Idre Fjäll varslar större delen av sina anställda. Detta med anledning av intäktsbortfall kopplat till coronapandemin.

– Det här är brutalt. Det är absolut brutalt, säger Tommy Halvarsson som är marknadsansvarig på Idre Fjäll.

Smittskyddsläkaren: Akuterna felbyggda – för att spara pengar

Bristande krisberedskap och felbyggda akuter. Det är två av lärdomarna från den pågående coronapandemin som smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo redan kan peka på. Det sistnämnda bristen har han påtalat i över tio år.

– Det är lite självklara saker som man inte velat göra, säger han.

Ingemar, 62, drabbades hårt av corona: ”Det var 39 graders feber 24 timmar om dygnet”

”Det började med en skakning på nedre däck. En fredag. Jag fick diarré som höll i sig ett knappt dygn. På lördagen åkte jag skidor på sjön. Det gick tungt. Kroppen fungerade inte som vanligt.”

Så inleder Ingemar Näslund sin berättelse om hur coronaviruset drabbade honom. En berättelse som slutar med akutvård och syrgas. Det tog 15 dagar innan sjukdomen vände.

Anrik staty har fått ny coronaanpassad look

Sedan 1956 har en kvinna och ett barn vakat över Malmtorget i Nynäshamn.

Nu har personerna på skulpturen ”Den goda hamnen” utrustats med munskydd under den pågående coronapandemin.

Gitarristen Gustaf ser fördelar med digitalt antagningsprov

När coronaviruset sätter stopp för vanliga provspelningar, får de sökande i stället visa sina färdigheter på inspelade filmer. En av dem som söker musikutbildning inför hösten är Gustaf Ullbrandt, 18 år, som spelar gitarr. Han ser fördelar med att skicka in filmer.

– Om man misslyckas en gång kan man göra om inspelningen.

Grannköket stänger populära restaurangen - krögarparet hårt drabbade av krisen: ”När jag vaknar om nätterna kommer känslorna fram”

Krögarparet Sandra och Per Grann Wahlgren har haft flera restauranger och cateringfirma i Norrtälje i många år. Till följd av coronakrisen tvingas de nu stänga två av sina fyra verksamheter, skriver Norrtelje Tidning.

– När man fattar såhär stora beslut kan man inte låta sig styras av känslor. Men när jag vaknar om nätterna, då kommer känslorna fram, säger Per Grann Wahlgren.

