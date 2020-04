Nya smittade nära halverat på 24 timmar i Spanien

I Spanien rapporteras på lördagen 3 995 nya bekräftade fall av coronasmittade. I går var siffran 6 740 bekräftade fall, skriver Daily Mail.

På söndagen öppnar några av landet stränder för första gången på sex veckor. Marbella och Mijas i Costa del Sol är kommuner som sagt att föräldrar och deras barn är välkomna att besöka stränderna.

I en video på Twitter säger Marbellas borgmästare Angeles Munoz till barnen i området:

”Från och med söndag kommer ni kunna lämna hemmet med en vuxen och under vissa villkor kunna promenera, njuta av frisk luft och leka med dina leksaker. Tack för att ni uppfört er så väl under dessa veckor. Ni har gjort det mycket bra.”

Antalet döda i Covid-19 i Spanien ökade på lördagen med 378 fall, inte mycket högre än gårdagens 367 vilket var det lägsta antalet nya dödsfall på över en månad.

I Spanien antalet bekräftat smittade 223 759 och antalet dödsfall 22 902.

Inga mord i Miami

Brottsligheten i USA har minskat rejält sedan städer satt in krav på att boende ska hålla sig hemma för att minska spridningen av coronaviruset.

I Miami, i delstaten Florida, har inte ett enda mod eller dråp rapporterats på sju veckor, vilket är första gången sedan 1957 enligt Miamipolisen, skriver CBS News.

– Vi kan säga att det är tack vare vår polis höga synlighet tillsammans med pandemins ”Stanna hemma- order”. säger en talesperson vid Miamipolisen till CBS News.

Brott i nära relationer väntas däremot öka i alla de länder där människor nu tvingas spendera mycket tid hemma med sina förövare.

LÄS MER: Våld i nära relationer ökar i coronakarnän

NASA-team har utvecklat coronarespiratorer

På 37 dagar har ingenjörer på NASAs Jet Propulsion labratorion i Pasadena, USA, skapat en prototyp på en respirator som är skräddarsydd just för coronapatienter.

Tidigare i veckan klarade den nya respiratorn tester på Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York och nu hoppas NASA på en påskyndat godkännande av respiratorn inom de närmaste dagarna så den kan användas till coronapatienter, skriver NASA på sin hemsida.

Några av de dussintals ingenjörer som är involverade i att skapa en respiratorprototyp speciellt riktad mot patienter med covid-19 vid NASA: s Jet Propulsion Laboratory i södra Kalifornien. Foto: Dan Goods/NASA/JPL-Caltech / Jet Propulsion Laboratory

Respiratorn heter VITAL, Ventilator Intervention Technology Accessible Locally. Den fungerar på flera sätt som en vanlig respirator, men är byggd för att hålla upp till tre-fyra månader, till skillnad från vanliga respiratorer som är gjorda för att hålla i flera år och ha flera olika användningsområden. Genom specifika ”coronarespiratorer” hoppas tillverkarna att de vanliga respiratorerna ska räcka till dem med störst behov.

”Avsikten med VITAL är att minska sannolikheten att patienter kommer till det kritiska stadiet av sjukdomen som kräver mer avancerad respiratorhjälp” skriver NASA i ett pressmeddelande.

NASA har också skapat andningsapparater för de med mildare symtom, för att lätta trycket på respiratorerna.

Eminem donerar ”moms spaghetti”

I veckan skickade Eminem pasta till sjukvårdare i Detroit. Foto: JM ENTERNATIONAL/SHUTTERSTOCK /UNIVERSAL

I låten ”Lose Yourself” berättar rapparen Eminem om ”mom's spaghetti,” ett uttryck som blivit närmast ikoniskt för 2000-talets popkulturella referenser.

Nu har vårdpersonal fått smaka på den välkända maträtten. I veckan skickade nämligen rapparen matlådor med mom's spaghetti till anställda på Henry Ford Hospital i Detroit.

Han och skivbolaget Shady Records är långt ifrån ensamma om att vilja hjälpa till under coronapandemin. Klädjätten Burberry har lagt ner klädproduktionen i sin fabrik i Yorkshire och skapar där nu i stället personlig skyddsutrusning. Hittills har företaget donerat över 100 000 objekt.

Och i Vietnam har två barn donerat 20 000 skyddsmasker till Storbritannien.

