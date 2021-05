Giesecke: Därför spreds smittan snabbare i Sverige

Före detta statsepidemiologen Johan Giesecke var en av de mest framträdande svenska rösterna under början av pandemin 2020. Han dömde ut nedstängningar och lyfte fram de stora folkhälsorisker de innebar.

Han sågade Storbritannien när landet tog till hårdare restriktioner för att stoppa smittan. Och siade om att alla förr eller senare skulle smittas oavsett hur rigorösa nedstängningsåtgärderna i landet var.

Bakom uttalandena lutade han sig mot antagandet om att smittan skulle spridas betydligt snabbare än vad den kom att göra. Dessutom trodde han inte då att världens läkemedelsföretag skulle hinna utveckla vaccin mot det nya coronaviruset så snabbt.

Ett år senare står det klart att antalet döda respektive smittade personer skiljer sig kraftigt mellan de europeiska länderna. Inom Norden är skillnaderna än större, där Norge och Finland haft förhållandevis låga dödstal medan Sverige – som passerat 14 000 döda – sticker ut.

Backar från uttalande

Mot bakgrund av skillnaderna har Johan Giesecke erkänt att han haft fel i flera förutsägelser om pandemin.

Han säger nu till DN att han inte längre tror att alla kommer få sjukdomen.

– Nej, nu börjar så många bli vaccinerade. Men hade vi inte haft något vaccin, och det visste vi inte då, hade väldigt många blivit smittade.

Johan Giesecke är dock inte övertygad om att det enbart är striktare åtgärder som gjort att Norge och Finland lyckats bättre än Sverige.

– Men det kan finnas andra saker som spelar in, som befolkningstätheten, hur man umgås och vilka som träffar varandra, vi är inte riktigt så lika de andra nordiska länderna som man kan tro. Sedan tror jag att Sverige i början fick in en väldigt stor grupp med smittade på kort tid, mer än de andra nordiska länderna, säger han till DN och lyfter även fram att smittan tidigt kom in på de svenska äldreboendena.

