Friska sjuksköterskan Isaura, 30, dog hemma

En månad har gått sedan Belgiens premiärminister Sophie Wilmes gav ordern om att stänga ned landet för att stoppa spridningen av coronaviruset.

På tisdagen har man över 31 000 bekräftade smittfall och 4 100 dödsfall.

Landet används nu av statsepidemiolog Anders Tegnells som ett exempel på att hårda restriktioner inte behöver vara rätt väg att gå i kampen mot viruset.

– Sedan kan man titta på länder som tagit hårda åtgärder, som Belgien, där är det sämre än i Sverige. Man ska vara försiktig i att göra bedömningar hur man lyckats, sa han under pressträffen på tisdagen.

I nuläget har Belgien ett högre dödstal per miljon invånare än både Italien och Frankrike – 359 stycken mot Italiens 338 dödsfall per miljon, och Frankrikes 229. En av förklaringarna uppges vara att viruset tog sig in på äldreboenden – precis som i Sverige.

30-åriga Isaura död

Nyligen fick landet ett av Europas yngsta dödsoffer, en 12-årig flicka. Fallet har skakat landet, precis som sjuksköterskan 30-åriga Isaura Castermans död. Hon bodde i staden Genk och arbetade på ett vårdhem med coronasmittade patienter, skriver den belgiska tidningen Het Nieuwsblad.

För två veckor sedan fick hon plötsligt hög feber och influensaliknande symtom. En dag senare fick även hennes sambo det, och eftersom de båda jobbade inom sjukvården lät de testa sig: båda var positiva för coronaviruset.

30-åriga sjuksköterskan Isaura Castermans dog i sitt hem efter att ha blivit smittade med coronaviruset.

Sedan gick det snabbt. Två dagar senare fick Isaura vad hon trodde var en panikångestattack och några timmar senare stannade hennes hjärta. Hennes sambo berättar för Het Nieuwsblad att han, också hemma sjuk, försökte göra hjärt- och lungräddning.

– Jag handlade enbart på instinkt. Räddningstjänsten var på plats extremt snabbt och tog sedan över. Jag visste av mina erfarenheter från frivilliga brandkåren att familjen inte får följa med i ambulansen i kritiska situationer, men det var fortfarande ett mycket konfronterande ögonblick. De körde bort med Isaura och jag kunde bara sitta hemma och hoppas på positiva besked, säger sambon Sauro till tidningen.

Orsakade inflammation i hjärtat

Men en timme senare fick han beskedet att Isaura var död. Viruset hade orsakat en inflammation i hjärtat. ”Extremt ovanligt”, fick han höra från läkarna.

– Isaura var helt frisk, hon var en kvinna utan medicinsk historia. Bortsett från lite knäsmärta har hon aldrig haft några problem, säger han om chocken till tidningen.

Några dagar senare var det dags för begravningen. Men Sauro fick inte delta då han själv också var smittad av viruset.

– Jag har aldrig känt mig så maktlös, säger han till Het Nieuwsblad.

