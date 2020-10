Forlands råd till Sverige: ”Man måste strama åt”

Två dagar i rad har antalet nysmittade under ett dygn slagit rekord - med 2 820 nya smittade presenterade under torsdagen och 2 128 under onsdagen.

Frode Forland studsar vid siffran.

– På ett dygn? Jaa... Det är en jättehög siffra. I Norge var det drygt 1600 på en vecka.

Han drar paralleller till andra hårt drabbade europeiska länder:

– De länder i Europa som hade en hög spridning i den första fasen har kvar en hög grundsmitta i samhället som kan blossa upp. Vi ser det hända i bland annat Frankrike, Spanien och Belgien. Och det är likadant med Sverige som hade en hög spridning i våras och nu återigen ser smittan blossa upp.

”Vi hoppas att Sverige stramar åt”

Trots att antalet utförda tester har ökat har också andelen positiva test ökat i Sverige. I Norge, som nyligen infört nya stramare regler, fortsätter smittan också att öka, men inte i samma takt.

– Kurvorna går samma väg, men den är mycket brantare i Sverige, säger Frode Forland.

Nu behöver Sverige strama komma åt ökningen, säger Frode Forland.

– Jag kan bara uttala mig ur ett norskt perspektiv – vi hoppas att Sverige stramar åt, så att man inte får en för stor skillnad mellan länderna.

”Finns en rad åtgärder”

Hur det skulle ske beror på var smittspridningen är som störst, men Frode Forland nämner Sveriges öppna gränser som ett problemområde.

– Vi ser importsmitta på flera håll i Norge, och Sverige har öppna gränser. Vi har det mycket stramare i Norge vid gränsen, med karantän för inresande bland annat, säger han och tillägger:

– Det går inte att ge ett generellt svar om vad Sverige behöver göra, utan man måste se till situationen. Det finns en rad åtgärder att sätta in - resekarantän, tider att stänga krogar och användning av munskydd.

