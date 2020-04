FN:s klimatmöte skjuts upp – på grund av corona

”Glasgows COP26 klimatkonferens flyttas från november till nästa år på grund av den globala situationen med coronaviruset”, skriver det finska miljöministeriet i ett uttalande som Reuters tagit del av.

Mer än 26 000 personer var väntade till FN-klimatmötet, skriver nyhetsbyrån.

Isabella Lövin: Väntat besked

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin konstaterar att beslutet var väntat.

– Coronakrisen hotar liv och hälsa världen över och gör att det viktiga förberedelsearbetet med att få med länder att höja sina klimatambitioner inför COP26 inte kan ske som planerat. Men det betyder inte att klimatarbetet pausas, säger hon i en kommentar till Expressen.

Isabella Lövin kommer att vara i kontakt med kolleger för att se hur man framöver kan arbeta utan att tappa momentum i klimatfrågan.

Hon betonar också vikten av att klimatsäkra den ekonomiska återhämtningen efter coronakrisen.

– Det är den fråga som blir den viktigaste med tanke på coronakrisens stora ekonomiska påverkan, säger Isabella Lövin.

Greenpeace kräver klimatplaner

Även Greenpeaces Sverigechef, Isadora Wronski, har kommenterat beskedet.

– Att klimattoppmötet skjuts upp är så klart förståelig under rådande omständigheter, men det betyder inte att länder kan skjuta upp det globala klimatarbetet. De som undertecknat Parisavtalet har förbundit sig att presentera uppdaterade klimatplaner under 2020, oberoende av om COP26 sker under året eller ej, säger hon i ett pressmeddelande.

Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace. Foto: Tobias Gustafsson / Greenpeace

Isadora Wronski uppger att Sverige behöver trycka på för att EU ska sätta ett ambitiöst mål för utsläppsminskningar till 2030. Hon lyfter även, liksom Isabella Lövin, vikten av att klimatsäkra krispaketen för coronakrisen. Det, bland annat genom att rikta bort stödet från fossilekonomi och genom att kräva att stödet bidrar till klimatomställningen.

– Regeringar världen över visar genom sitt agerande i coronakrisen att det går att sätta människor först och följa vetenskapliga rekommendationer, det bör de göra också när det gäller klimatet, säger Isadora Wronski.

