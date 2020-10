Finland når ny dagtopp i coronafall: ”Som vi befarat”

De dagsfärska siffrorna innebär ett högre antal dagliga fall än vad de i nuläget tillåter andra länder att ha för att få resa in i landet.

Finland har en lista på länder vars medborgare får resa in i landet, om de inte överstiger 25 fall per 100 000 invånare under loppet av två veckor.

Enligt Reuters rapporterades 227 nya fall av covid-19 in på tisdagen i Finland. Den tidigare dagliga toppen låg på 211 fall, i april.

Den nya toppen gör att Finlands siffra per 100 000 invånare under två veckor har mer än fördubblats, från 14,2 till 30,6, de senaste två veckorna, rapporterar Reuters.

Varnade för topp till hösten

Efter att siffrorna släppts twittrade Finlands statsminister Sanna Marin:

”Coronavirus-situationen försämras snabbt också i Finland. STM (Social- och hälsovårdsministeriet, reds. anm) förbereder ett omfattande åtgärdspaket för regeringen för att förhindra spridningen av epidemin. Ärendet kommer tas upp i styrelsens förhandlingar redan nästa vecka.”

Mika Salminen, Finlands hälsosäkerhetschef, som ofta har jämförts med Anders Tegnell, varnade för ökade siffror till hösten redan i april.

– De negativa konsekvenserna av Finlands restriktioner är att landets epidemitopp kan skjutas upp till hösten, sa han i en intervju med MTV Uutiset i våras.

Dagens siffror bekräftar hans farhågor.

– Det är som vi befarat, att spridningen bromsas under sommaren och får fart igen på hösten. Det här visar statistik också på andra håll i Europa, har Mika Salminen sagt enligt Svenska Yle.

