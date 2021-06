FHM skapar vaccinpodd – kostar över 1,8 miljoner

En rad myndigheter står bakom ”Vaccinpodden”. Förutom Folkhälsomyndigheten har Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällskydd och beredskap varit med och producerat.

Olika experter, som bland annat Anders Tegnell, ska informera om vaccinet. I det första avsnittet ”Varför ska jag vaccinera mig?” träffar Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby från podcasten ”Raseriet” just statsepidemiolog Anders Tegnell. Förhoppningen är att man ska nå en yngre publik.

”Mycket av materialet tas fram internt. Når också de grupper som är lite yngre och som kanske inte nås i andra kanaler” skriver Folkhälsomyndighetens presstalesperson Jon Pelling.

Den totala kostnaden för att producera podden är 1 880 000 kronor, varav 1 075 000 har gått till marknadsföring.

91 procent vill redan vaccinera sig

Samtidigt är vaccinviljan redan hög i Sverige. I en enkät från FHM i mars 2021 uppgav 91 procent att de skulle ta vaccinet mot covid. En tidigare kampanj för att motivera svenskarna till att vaccinera sig, #Kavlaupp, har kritiserats, bland annat av Expressens krönikör Irena Pozar, för att lägga resurser på fel plats.

Utsatta områden i storstadsregionerna har släpat efter i vaccinstatistiken under våren, och kritiken gick ut på att kommunikationsinsatser snarare hade behövts där. Kampanjen finansierades av branschorganisationen för komunikationsbyråer Komm!.

Vad det gäller Vaccinpodden tror FHM att det är välinvesterade pengar.

”Fohm ser det som ett bra komplement till andra insatser just under sommaren. Vi vet också att poddlyssnandet har ökat under pandemin. Bedömningen är att det är värt pengarna” skriver Jon Pelling.

Indisk mutation väcker oro i Värmland

Smittskyddsläkaren: ”Vi befarar ytterligare en topp av smitta”.

LÄS MER: Ministerns löfte till de äldre om vaccinpassen