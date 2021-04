FHM: Nytt ”normalläge” kan gälla efter sommaren

Under torsdagen meddelade Lena Hallengren att regeringen tar fram en plan för hur Sverige kan öppnas upp, samtidigt som Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att utreda hur ett nytt ”normalläge” skulle kunna se ut, och om vissa restriktioner eller åtgärder möjligheten behöver vara kvar.

Nyheten möttes av kritik av bland annat Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och även Centerledaren Annie Lööf, som ansåg att det kunde vara inskränkande mot människors fri- och rättigheter.

Hallengren: ”Vi måste ha en beredskap”

På en pressträff om vaccinationsmålet under fredagen, berättade Lena Hallengren att det inte var den typen av restriktioner som hon syftade på.

– Det är inte det som det handlar om. Men vi måste ha en beredskap. Vi får inte bli överraskande i någon mening eller sakna testkapacitet eller andra möjligheter för att stävja utbrott. För pandemin är inte över när vi har vaccinerat många i Sverige. Inte minst mutationerna skrämmer inte bara mig, utan många, vad de kan leda till, berättade socialministern.

Men ett nytt normalläge i Sverige är de flesta överens om att det kommer bli. Enligt Johan Carlson är Sverige inte ute ur pandemin – och under både 2022 och 20233 måste det finnas en ”viss beredskap”.

Åtgärder kan bli kvar

Trots att vissa restriktioner försvinner måste det finnas ”regler på plats” för att hindra och förebygga stora utbrott.

– Det är det vi menar med ett nytt normalläge. Det finns all anledning för folk att förstå att en återgång till samhället var innan pandemin, det är vi inte i närheten av just nu, berättade Johan Carlson under fredagens pressträff.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör fick också frågan om det kunde röra sig om restriktioner.

– Åtminstone måste vi ha beredskap för restriktioner. Det är min bestämda uppfattning. Vi kan inte avhandla oss alla möjligheter vi har att vidta restriktiva åtgärder, om vi mot förmodan får ett stort brott redan under hösten eller senare. Vi måst ha beredskap för att kunna upptäcka det.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare i veckan berättat att det kommer röra sig om en ”successiv avveckling” när Sverige ska öppnas upp, där man börjar med att ta bort de restriktioner som har minst effekt och går vidare därifrån på ett sätt som blir ”naturligt och logiskt”.

