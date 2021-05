Moa Karlsson, biträdande enhetschef på enheten för tillsyn vid länsstyrelsen i Stockholms län, var själv på plats och kunde konstatera att arrangörerna inte följde myndighetens föreläggande om max åtta deltagare.

– Vi såg definitivt fler än åtta personer. Vi såg också de här fem personerna, i olika frontpositioner. De gick längst fram, höll i banderoller och ropade i megafoner. När de kom fram till Vasaparken talade de och sjöng och var framträdande, säger hon.

Fyra av dem hade fått föreläggande om att vidta åtgärder så att antalet deltagare inte översteg åtta. Den femte hade sedan tidigare ett löpande föreläggande.

150 000 kronor i vite

Det är ännu inte klart om länsstyrelsen kommer att ansöka i domstol om att vitet ska utdömas.

– Vi har antagligen det vi behöver för att göra en ansökan. Men vi måste ändå prata igenom det vi såg och göra en samlad bedömning.

– Det är mycket olämpligt, både från arrangörernas och deltagarnas sida. Syftet med lagen är att minska smittspridning och därmed minska risken för att människor blir sjuka och i många fall avlider.

Vitet har satts till 30 000 kronor vardera för de fem arrangörerna.

Max Winter, 31

Max Winter, 31, längst fram vid demonstationen. Foto: Alex Ljungdahl

Max Winter från Stockholm gick längst fram vid banderollen under marschen. Enligt länsstyrelsens beslut har Max Winter uppmanat folk att delta i demonstrationen i en intervju med en nättidning. I intervjun ska han ha sagt att fler personer skulle komma den 1 maj än under den så kallade ”Tusenmannamarschen” den 6 mars.

Myndigheten hänvisar även till en intervju på Facebook där han och Samuel Andreasson uppmanat folk att delta. På Facebook har Winter lagt upp flera inlägg där han taggar Filip Sjöström.

” I'm proud of what we have created together and this is only the beginning. Nothing can stop us”, skriver han i ett inlägg med en bild på honom och Sjöström.

I sitt svar om föreläggandet ska han ha hävdat att han inte står under samma jurisdiktion som ”företaget” länsstyrelsen, eftersom han är en ”levande man”.

– Jag har inga kommentarer, men prata med Filip Sjöström om ni har några frågor om något, säger han till Expressen.

Erik-Stefan Årsjok Sagelind, 60

Erik-Stefan Årsjok Sagelind, 60, gick med en stor trumma i frontledet i demonstrationen. Foto: CARL-OLOF ZIMMERMAN/TT / TT NYHETSBYRÅN TT NYHETSBYRÅN

Erik-Stefan Årsjok Sagelind bor utanför Uppsala och beskriver sig själv som en ”levnadskonstnär på Livets skola”.

– Jag har varit där som deltagare, men jag sticker ut. Jag har min samiska gällivarekolt, och min trumma.

Även i de tidigare demonstrationerna i Stockholm har Erik-Stefan Årsjok Sagelind deltagit, enligt länsstyrelsen.

De anser att han hade en så pass aktiv roll i genomförandet den 20 mars att han kan ses som arrangör för den demonstrationen, och konstaterar att det genom sociala medier framkommit att han planerat fler framöver.

De beslutade om ett löpande vite på 20 000 för Sagelind, om han fortsätter arrangera sammankomster med fler än åtta personer. Han säger att han överklagat det, och inte ser sig som arrangör på lördagens demonstration.

– Jag känner folk som tycker om mig, och en del kan tycka att jag verkar vara central. Jag hörde många god vitsord hur trumman var betydelsefull.

– Vid ett läge ställde jag mig framför en polisbil och inte ville att de ska blockera, men innebär det att jag är arrangör när jag engagerar mig?

Filip Sjöström, 31

Filip Sjöström, 31, har varit talespersonen för demonstrationerna. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Filip Sjöström, från Stockholm var ansiktet utåt för den stora demonstrationen den 6 mars. Efter det fick han ett vite på 20 000 kronor. Han har överklagat det och planerar gör det framöver också, med motiveringen att pandemilagen är ”rättsvidrig” och skadlig.

Han säger att han känner alla de andra fyra som pekats ut.

– Vad räknas som en arrangör, den gränsdragningen är svår och jag vet inte riktigt hur de har gjort den. Jag tycker att antingen är alla som deltog det eller så är jag det, eftersom jag har varit offentlig med att det är jag.

Förutom att jobba som hälsoentreprenör och ha deltagit i tv-programmet ”Idol” 2017 är Filip Sjöström även vice ordförande för organisationen ”Frihet Sverige”.

Inför lördagens demonstration uttalade han sig i medier och påstod bland annat att covid-19 inte lett till en ökad belastning på sjukvården, inte leder till ökad dödlighet och inte är värre än influensa. Tre grundläggande frågor där han har helt fel, visar statistik från Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndigheten och Svenska intensivvårdsregistret.

I sociala medier sprider han uppfattningarna, och han uppmanade återkommande sina anhängare att ansluta till lördagens demonstration. Under den syntes han ofta i täten, och han anordnade en stor allsång.

– Vi kommer fortsätta med olika typer av sammankomster, olika typer av aktiviteter, jag har väldigt mycket idéer. Allt det som man inte får göra nu som jag tycker att man borde få göra, vill jag vara med att arrangera. Eftersom jag anser att det är rätt, för att jag inte anser att det inte finns någon fara i det.

Martin Wijkström, 44

Martin Wijkström, 44, kallar sig ”hälsofrämjare”. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Martin Wijkström bor norr om Örebro och kallar sig ”hälsofrämjare” och ”glädjeinspiratör”.

Dagen innan demonstrationen la han upp en video på Youtube, där han uppmanade sina följare att närvara. I klippet sjöng han också att han vill ”dansa och kramas med polisen.”

Martin Wijkström menar att han hade tagit covidpandemin på större allvar om det var en högre dödlighet i sjukdomen.

– Då hade jag förstått att det var ett akut läge.

Martin Wijkström, som kallar sig Yeshua Atyaananda, är administratör för Facebookgruppen ”Frihetskämpar”, där han marknadsfört demonstrationen, enligt länsstyrelsen. Han säger att han kommer bestrida vitet.

I dokument Expressen tagit del av står det:

”Länsstyrelsen bedömer vidare att Martin Wijkström är en av flera personer som tillsammans arrangerar '1:a majtåget för frihet och sanning'. Eftersom Martin Wijkström praktiskt hjälper till att anordna evenemanget ska han betraktas som arrangör.”

– Jag har ju en stor roll i det här, för att jag känner att det är något som behövs göras. Demokratin känns som att den vacklar lite, säger Martin Wijkström.

Han kommer att bestrida vitet.

– De anser väl det de tycker är rätt just nu, så får jag göra det som känns rätt i mitt hjärta.

Samuel Andreasson, 37

Samuel Andreasson, 37. Foto: Alex Ljungdahl

Samuel Andreasson från Stockholm hade en framträdande roll vid denna demonstration och en av de tidigare.

Enligt länsstyrelsen har Samuel Andreasson marknadsfört marschen på Facebook. Han är även medlem i gruppen ”Frihet Sverige”, och har deltagit i klipp på ”Frihetsrörelsens” Youtube-kanal.

Andreasson nekar till att ha arrangerat demonstrationen, trots att han gick runt med en megafon under dagen. Länsstyrelsen har ändå gett honom ett vitesföreläggande på 30 000 kronor.

”Vad brevet från länsstyrelsen förespeglar är jämställt med ett hot och trakasserier mot oss, där vi misstänks för att vara arrangörer.”, skriver han i ett svar.

Han har tidigare varit aktiv i ”långsiktigt hållbart odlande och matlagning” och delat ut mat till hemlösa.

Expressen har sökt Samuel Andreasson.

