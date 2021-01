På torsdagen rapporterades 277 avlidna med bekräftad covid-19. Huvuddelen av dem dog före nyår.

– Den stora merparten är ju eftersläpning, men vi bedömer att det finns ett rullande medelvärde som ligger någonstans mellan 60–70 dödsfall per dag, sade Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark Wisell på torsdagens pressträff.

Om hennes bedömning är riktig skulle det betyda att dödstalen har sjunkit markant sedan mitten av december.

Detta efter tio veckors obruten ökning av dödstalen under coronapandemins långa andravåg (se faktaruta).

Folkhälsomyndigheten: Dödstalen har minskat

När pressträffen hölls hade 593 dödsfall rapporterats in för vecka 51, alltså 14–20 december. Det motsvarar i genomsnitt 85 dödsfall per dygn. Karin Tegmark Wisell visade själv ett diagram som åskådliggjorde dessa siffror.

På fredagen rapporterades ytterligare 17 dödsfall för vecka 51 vilket innebär totalt 610 dödsfall under veckan, med ett medelvärde på 87 dödsfall per dygn. Det är högre än någon gång tidigare under hösten och närmar sig de högsta nivåerna i april.

Ytterligare dödsfall kommer troligen att rapporteras in för vecka 51 på grund av den stora eftersläpningen i rapporteringen efter julhelgerna.

Men enligt Karin Tegmark Wisell ligger dödstalen nu alltså på 60–70 per dygn – en minskning med omkring en fjärdedel jämfört med vecka 51.

På torsdagen frågade Expressen Folkhälsomyndigheten vad hon har för grund för sitt påstående. På fredagen påminde vi om vår fråga. Vi har dock inte fått något svar.

Det finns modeller som, utifrån data om hur eftersläpningen har sett ut historiskt, ger uppskattningar av antalet dödsfall just nu. Men efter julhelgerna är eftersläpningen större än någonsin och den typen av uppskattningar är därför svåra att göra.

På torsdagens pressträff visade Karin Tegmark Wisell ett diagram över dödstalens utveckling vecka för vecka. På diagrammet syns alla dödsfall som då hade rapporterats in, däribland närmare 600 dödsfall vecka 51. Foto: Folkhälsomyndigheten

Faktorer som kan påverka dödssiffrorna

Expressen har därför tittat på några av de variabler som med viss fördröjning påverkar hur många som avlider.

Vecka 51 rapporterades 46 198 sjukdomsfall. Det är fler än någon tidigare vecka under coronapandemin. Andelen positiva var 15,6 procent, vilket var den näst högsta andelen dittills (vecka 50 var andelen 17,1 procent).

Vecka 52 och 53 var antalet sjukdomsfall, något färre: 37 150 respektive 41 347. Men testningen var också lägre under dessa veckor, som ju sammanfaller med jul- och nyårshelgerna. Detta nämnde också Karin Tegmark Wisell under pressträffen. Andelen positiva steg igen, till 16,1 respektive 20,1 procent.

Omkring tre fjärdedelar av dödsfallen sker bland personer som bor på äldreboenden eller har hemtjänst. I dessa grupper rapporterades 1 726 sjukdomsfall under vecka 51. Det är det högsta antalet under pandemins andravåg.

Vecka 52 och 53 sjönk antalet bekräftade fall till 1 315 respektive 1 485. För hemtjänst och äldreboenden finns inga uppgifter om antalet testade, men minskningen av antalet bekräftade fall följer samma mönster som i befolkningen som helhet.

Under vecka 51 lades 245 covidpatienter in på intensivvårdsavdelning, enligt Svenska intensivvårdsregistret. Det var det högsta antalet dittills under andravågen.

Under vecka 52 var antalet nyinlagda på iva också 245, och vecka 53 steg antalet till 293.

Sammanfattningsvis: Expressen har inte hittat några data som tyder på att det verkliga antalet sjukdomsfall har minskat de senaste veckorna, vare sig i samhället i stort eller bland de äldsta och sköraste. Ingenting tyder heller på att de svåra sjukdomsfallen har minskat.

Tidigare fel om dödstalen

Företrädare för Folkhälsomyndigheten har under pandemin flera gånger lämnat felaktiga uppgifter om de svenska dödstalen.

Den 14 april, mitt under den första vågens topp, hävdade statsepidemiolog Anders Tegnell att antalet avlidna under perioden 7–9 april var 185, vilket var det antal som då hade rapporterats in för dessa datum. På fråga från Expressen sade Anders Tegnell att inga nya dödsfall skulle komma att rapporteras in för de datumen.

Det skulle visa sig att ytterligare 100 dödsfall rapporterades in för perioden 7–9 april, vilket alltså gav en totalsiffra på 285 dödsfall dessa datum; 54 procent högre än vad statsepidemiologen påstått.

Den 18 november berättade Anders Tegnell för Dagens Nyheter hur många dödsfall Sverige hade just då.

– Vi har inte en rasande brant ökning, men det är en uppgång som vi har sett sedan mitten av oktober. Då hade vi 4 till 5 dödsfall om dagen och nu är vi uppe i omkring 20, sade han.

Han fortsatte:

– Det är inte så att vi plötsligt har gått upp från de här 20 dödsfallen om dagen som vi haft tidigare till 40, 50. Så är det inte alls.

”Att kalla det felaktigt tycker jag är ett ganska grovt uttryck”

Samma dag som Anders Tegnell talade med DN avled 51 personer med covid-19. Genomsnittet för sjudagarsperioden 15–21 november, där den 18 november ligger i mitten, var 47 dödsfall per dygn.

När Expressen i början av december rapporterade om Anders Tegnells felaktiga påstående sade han:

– Det är väl helt uppenbart så att jag underskattade då. Jag kunde liksom bara uttala mig om vad jag visste just då och vad vi möjligen kunde se och vad vi hade sett under hösten tidigare.

– Att kalla det felaktigt tycker jag är ett ganska grovt uttryck. Det är ju inte felaktigt med något slags avsikt eller ett försök att missleda någon.

Antal avlidna med covid-19 vecka 51 (14–20 december): 610 vecka 50 (7–13 december): 493 vecka 49 (30 november–6 december): 474 vecka 48 (23–29 november): 415 vecka 47 (16–22 november): 330 vecka 46 (9–15 november): 235 vecka 45 (2–8 november): 156 vecka 44 (26 oktober–1 november): 82 vecka 43 (19–25 oktober): 43 vecka 42 (12–18 oktober): 16 För vecka 52 och 53 finns ingen statistik som kan jämföras med övriga veckor på grund av eftersläpning i statistiken. Visa mer