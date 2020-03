Facket om SL-kaoset: Någon som har tänkt fel

Storstockholms lokaltrafik, SL, införde färre avgångar i bland annat busstrafiken och på spårvägarna med start på måndagsmorgonen.

Följden blev att bussar mellan bland annat Nacka och Stockholm och mellan Södertälje och Stockholm blev överfulla i rusningstrafiken.

Många har uttryckt sin frustration i sociala medier. I skrivande stund har SL:s Facebookinlägg om förändringen fått 584 kommentarer – flera från resenärer som själva trängts ombord på tätt packade bussar. Många frågar sig hur de ska kunna följa rekommendationerna om att hålla avstånd till andra passagerare.

Statsepidemiolog Anders Tegnell stämmer in i kritiken.

– Det är tråkigt, tycker vi, att man har tagit det här till intäkt för att man kan dra ner i kollektivtrafiken. Hela tanken med att man ska stanna hemma är att man ska träffa färre personer. Om man då trycker ihop ännu fler i färre bussar så blir det fel effekt, säger han.

SL: Vi har en förarbrist

Claes Keisu, pressansvarig på SL, säger att han är medveten om att det blev trångt på vissa turer. Men indragningen av vissa turer var nödvändig på grund av personalsituationen, menar han.

– Vi har en förarbrist, framför allt i busstrafiken men även på lokalbanorna. Därför har vi gjort en trafikminskning för att vi ska kunna upprätthålla så mycket trafik som kan, med de förarresurser som vi har.

De företag som kör åt SL har rapporterat in en sjukfrånvaro på 10–30 procent, med en ökande trend.

– Med detta personalläge är det inte möjligt att köra trafik enligt ordinarie tidtabell. Särskilt inte eftersom läget kommer att fortsätta med risk för att bli värre.

Claes Keisu.

Enligt Claes Keisu var antalet resenärer omkring hälften så många i slutet av förra veckan jämfört med normalläget.

– Då gjorde vi kalkylen att med den resenärsminskning som vi har så kommer det här nya reducerade trafikupplägget att kunna svälja de resenärer som behöver åka.

SL har ännu inga siffror på hur många som faktiskt reste kommunalt i länet under måndagsmorgonen men har fått in uppgifter om att det var fler än under förra veckan.

– Man kan ha en teori om att det kanske är ett antal människor som var hemma förra veckan men som nu har bestämt sig för att åka till jobbet den här veckan. Så jämfört med förra veckan kan det vara en resenärsökning samtidigt som vi har gjort en trafikminskning, säger Claes Keisu.

Busschauffören: Då blir ännu fler sjuka

Lena Johansson är busschaufför i Stockholm, anställd av Nobina. SL:s nuvarande strategi riskerar att motverka sitt syfte eftersom den slår mot busschaufförernas arbetsmiljö, tror hon.

– Är det så att de fullföljer det här med glesare turer, och om de redan i dag har många sjuka, då kan det bara gå åt ett håll. Då blir ännu fler sjuka, och då har vi inga busschaufförer över huvudtaget. Men jag förstår att det är ett dilemma för SL också.

Själv hade Lena Johansson semester på måndagen. Hon hade dagar kvar som hon behövde ta ut och blev beviljad ledighet eftersom personalsituationen i garaget var god.

– Med tanke på att det blev färre turer så har vi personal, och då fanns det möjlighet för mig att vara ledig.

Lena Johansson. Foto: Privat

Kommunal: Förare som kunde ha ryckt in

Mario Gavran är förbundsombudsman på Kommunal med ansvar för bland annat busschaufförerna.

– Vad vi har kunnat se med facit i hand är det uppenbarligen någon som har tänkt fel i beräkningen av hur man dimensionerar trafiken i rusningstrafik, säger han om måndagsmorgonens situation.

SL måste ha räknat fel när man drog in turer på måndagsmorgonen, menar Mario Gavran på Kommunal. Foto: Kommunal

Han delar inte SL:s bild att det skulle råda stor personalbrist.

– Enligt vår egen kartläggning förstår vi inte hur det kunde bli på det här sättet. Vi har faktiskt fortfarande förare som kunde ha ryckt in och agerat som reserv. Vår bild är inte att det råder någon personalbrist.

Mario Gavran har hört om fler som liksom Lena Johansson kunnat ta ut semester på måndagen.

– Vår bild är att flera har beviljats en frivillig ledighet. Ville man vara ledig så kunde man vara det.

SL utlovar justeringar till tisdagen

SL:s pressansvarige Claes Keisu skriver senare i ett mejl att man kommer att försöka minska trängseln på tisdagsmorgonen.

”Utifrån dagens situation med trängsel på vissa turer, kommer justeringar att ske till morgontrafiken i morgon, så långt det är möjligt, utan att flytta problemet till andra turer. Vi ser över och prioriterar även trafik till sjukhus.”

Angående Kommunals uppgift att det inte råder personalbrist svarar han:

”Med det reducerade trafikupplägg vi har nu råder inte personalbrist. Det finns även viss överkapacitet för att trafikera den reducerade tidtabellen, denna kan nu användas för att göra de justeringar som krävs på vissa linjer där det var mycket trångt i morse. Om och när sjukskrivningarna blir fler kan vi också fortsätta ett tag till med den trafikering vi nu har utan att behöva göra ytterligare nedskärningar i trafikutbudet. Det gör att vi över den närmaste tiden kan ha en för resenärerna förutsägbar trafikering som inte behöver ändras från en dag till en annan.”

