Experterna: Detta kan du fortfarande göra trots krisen

För att stoppa coronasmittan har regeringen förbjudit sammankomster med över 500 personer. Men befolkningen har på egen hand slutat med mer än så.

Krögare vittnar om tomma restauranger och i sociala medier berättar privatpersoner att de träffas över webbkameran i stället för i verkligheten.

Det är längre än Folkhälsomyndigheten gått i sina rekommendationer. Så länge man inte tillhör riskgrupper eller är sjuk finns det inget som hindrar en från att träffa bekanta eller gå på restaurang, uppger flera experter. Folkhälsomyndigheten trycker i stället på att att man ska göra en egen riskbedömning, bland annat se till att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten eller handsprit om man är någonstans.

Kerstin Hessius: ”Vi är mitt i katastrofen”

Stockholms stad uppmanade i veckan invånarna att stötta restaurangbranschen i den svåra tiden.

– Köp take away hos din lokala restaurang eller bagare, sa Karin Ernlund (C), arbetsmarknadsborgarråd, vid en presskonferens på torsdagen.

Kerstin Hessius, vd för tredje AP-fonden och före detta vice riksbankschef, varnar för hur förlamat samhället blivit. I Di TV säger hon att läget är:

– Oerhört allvarligt. Det här är ett läge som jag jämför med den 11 september 2001.

– Vi är mitt i katastrofen. Det är vi på grund av att vi inte kan sätta en tidpunkt när vi vet hur vi ska komma tillbaka till ett vanligt liv igen. När man inte säger när vi ska öppna samhället igen, då befinner man sig mitt i kaoset.

– Är det en vecka, ett år? Det finns ingen information. Såhär kan det inte vara, vi förstör värden som är enorma genom att inte ge besked. Politikerna behöver hjälp att ha en plan.

Man kan fortsätta gå till frisören så länge man inte tillhör riskgrupp. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Johan Giesecke: Någon stor smittrisk är det inte

Smittskyddsexperten och tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke sa i veckan i Expressen TV att det inte är några problem att gå ut och äta på restaurang om man är frisk.

– Men det måste vara en ganska liten restaurang, en kvarterskrog.

Nu utvecklar han:

– Det beror lite på hur oroligt lagd man är. Om man är orolig och tycker att det är lite otäckt, då tycker jag att man ska låta bli. Men om man är en som gärna klättrar upp på Mount Everest och dyker ner i Marianergraven ... man får bestämma själv om det känns bra. Men någon stor smittrisk är det ju inte.

Att gå till på kafé, till frisören eller gå och handla, det är inga konstigheter att fortsätta med den typen av aktiviteter?

– Nej, det tycker jag man ska fortsätta göra. Definitivt. De enda som inte ska göra det är de som är gamla och sjuka. De ska inte röra sig för mycket ute i samhället.

Agnes Wold: Fortsätt leva som vanligt

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, är inne på samma spår. Så länge man är frisk och inte tillhör någon av riskgrupperna kan man mer eller mindre leva sitt liv som vanligt, menar hon.

Riskgruppen är personer över 70 år. Äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdom, högt blodtryck eller diabetes tenderar att drabbas hårdare, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Jajaja, svarar Agnes Wold på frågan om andra kan fortsätta göra saker som att gå till frisören eller shoppa.

– Det är klart att man ska göra det.

Gym. Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

”Då får man vara hemma isolerad tills man är frisk”

Samma sak gäller att gå på gym.

– Riskgrupper ska förstås inte gå, men jag tänker att vid vanliga maskiner eller fria vikter, om man ser till att man har 1,5 meter luft runt sig. Ens andedräkt når inte så långt då. Och man har ju små sprejflaskor på de flesta gym, som man får vara extra noga med. Däremot ska man naturligtvis inte springa runt i en sådan där elefantflock på Friskis inomhus, säger Agnes Wold.

När det gäller att äta på restaurang håller Agnes Wold med Giesecke. Samma sak gäller att gå på pub och kafé eller att handla i mataffärer och varuhus.

– Jag är på Apoteket just nu, säger Wold.

Och vill man äta middag hos en kompis är inte det heller något problem i grunden:

– Om man inte är riskgrupp är det klart att man kan leva som vanligt. Det viktigaste är att de som har symptom inte – inte! – får träffa folk utan symptom. Det är regel 1, 2, 3, 4 och 5, säger Agnes Wold.

– Lite avstånd tycker jag man kan hålla, det är väl viktigt att man tänker lite extra. Men man ska inte sluta leva. Man ska bara inte träffa folk om man har symptom, då får man vara hemma isolerad tills man är frisk, och sen två dagar till.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.