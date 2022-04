Experten: Därför kan det bli en ny covidvåg

Enligt Folkhälsomyndighetens scenario, som publicerades den 21 april, kan fallen av covid-19 öka under våren och nå en topp i mitten av maj. Enligt scenariot kan det bli 3 500 nya fall per dag och 60 personer som läggs in på sjukhus varje dag under toppen. Att jämföra med dagens siffra på 25 inlagda per dag.

Folkhälsomyndigheten skriver att varianten omikron BA.2 antas ”fortsätta att cirkulera och dominera smittspridningen.”

Annika Linde, tidigare statsepidemiolog, säger att hon har svårt att bedöma om Folkhälsomyndigheten kommer få rätt eller inte. Breda testningar sker inte länge, varför det är svårare att bilda sig en uppfattning om hur många som är smittade. Det finns ett större mörkertal nu än tidigare.

Experten: Ingen samhällsfara

Men hon konstaterar att väldigt många i Sverige är vaccinerade och att vaccinen ger ett bra skydd.

– Jag tror inte att det innebär någon större samhällsfara eller att vi kommer få en väldigt hög dödlighet. Det tror jag inte alls, säger Annika Linde och fortsätter:

– Vi kan vara tacksamma för att vi har haft så stark vaccinationsbenägenhet i Sverige. Även om man fortsatt kan bli smittad och vara smittförande så avlastar man vården.

Tove Fall är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Hon är en av personerna bakom forskningsprojektet Covid symptom study Sweden som samlar in och kartlägger symptom på covid-19.

Svårt att se tecknen

– Vi mäter symptom hos 20 000 deltagare i hela landet och där ser vi att kurvan som tidigare gick ganska brant nedåt har bromsat upp och lagt sig på en platå den senaste tiden.

Tove Fall säger att det är svårt att fånga upp mindre förändringar i dag eftersom testningen ligger på en sådan låg nivå.

– Det är ett osäkert läge, konstaterar hon.

– Det har blivit mycket svårare. Vi ser inga tydliga tecken på att något skulle vara på gång kraftigt uppåt.

Minskar under sommaren

Under pandemin har man sett att spridningen av covid-19 minskat under våren och sommaren när det blivit varmare väder. Enligt Folkhälsomyndigheten förväntas spridningen återigen gå ned efter den tillfälliga toppen i mitten av maj. Myndigheten fortsätter betona vikten av att vaccinera sig.

– För att minska risken för allvarliga konsekvenser av covid-19 är det viktigt att så många som möjligt antar vaccinationserbjudandet, oavsett antalet tidigare doser, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers i ett pressmeddelande.

Sedan den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och restriktionerna är borttagna. Folkhälsomyndighetens bedömning i dag är att det inte kommer behövas några nya smittskyddsåtgärder i det här läget.

