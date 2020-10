Covid-smittan sprider sig snabbt i Europa och bara fyra länder – Tyskland, Finland, Cypern och Norge – ligger under larmgränsen för coronavirus. Det innebär att de har färre än 20 fall per 100 000 invånare i genomsnitt under en sjudagarsperiod, det kriterium som Europeiska centret för att förebygga och kontrollera sjukdom (ECDC) har slagit fast.

Värst drabbade på den skalan är Tjeckien med 167 fall per 100 000, Nederländerna med 140 och Frankrike med 120.

Nya restriktioner

Flera länder försöker bekämpa smittan genom att införa nya restriktioner.

Italien införde på onsdagen tvång att bära andningsskydd utomhus. Antalet nya fall har ökat stadigt i Italien de senaste två månaderna även om antalet är betydligt lägre än i andra europeiska länder som Frankrike, Spanien och Storbritannien.

I Bryssel måste alla barer, kaféer och evenemangslokaler stänga i en månad från och med torsdagsmorgonen. Restauranger får tills vidare hålla öppet för att inte branschen ska gå under helt.

Det blir också förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i den belgiska huvudstaden.

”Bland tre i topp”

– Var sjunde person i Bryssel testar positivt, viruset finns överallt i regionen, säger Rudi Vervoort, Brysselregionens ministerpresident.

En talesman för covid-19-kriscentret i Bryssel säger att viruset sprider sig snabbt i alla åldersgrupper och områden i staden.

– Vi är bland de tre i topp i Europa. Vi har färre infektioner än Madrid men fler än Paris, säger han.

Tjeckien slår rekord

Tjeckien noterar den snabbaste ökningen av smittspridning i Europa med 4 457 nya fall det senaste dygnet. Det är första gången Tjeckien överskrider siffran 4 000.

Den tjeckiska regeringen har infört nya begränsningar vad gäller folksamlingar samt stängt ett antal skolor. Under sommaren lättade man på nästan alla restriktioner som infördes i våras.

Men fortfarande vill de tjeckiska myndigheterna undvika en ny nedstängning av samhället, en åtgärd som skadade ekonomin svårt tidigare i år.

Höga siffror i Polen och Tyskland

I Paris tar covid-smittade upp mer än 40 procent av alla platser i intensivvården. Frankrike noterade det senaste dygnet 10 489 nya fall.

Nederländerna noterar det hittills högsta antalet smittade i landet mer nära 5 000 fall de senaste 24 timmarna. Myndigheterna aviserar att det blir nya restriktioner om smittspridningen fortsätter i denna höga takt.

Polen rapporterar på onsdagen 3 003 nya fall, högsta dygnssiffran någonsin i landet. Också i Tyskland ökar smittspridningen med nära 3 000 fall på ett dygn, det högsta antalet sedan i april – även om det bara är hälften jämfört med de högsta siffrorna i våras.

