Dan Eliasson lämnade uppdraget som generaldirektör för MSB, efter Expressens avslöjande om hans resa till Las Palmas under jul och nyår. Under perioden för resan rådde ingen avrådan att åka till Spanien, men både regeringen och myndigheter har under hösten uppmanat svenskarna att undvika onödiga resor.

När Expressen mötte Eliasson på Las Palmas flygplats sa han att han ställt in flera resor under året, men att den här ”var nödvändig”.

Julresan var dock inte den första Dan Eliasson gjorde under pandemiåret 2020. Även i månadsskiftet oktober/november var han på Gran Canaria där familjen har en bostad.

I ett skriftligt svar till Expressen svarade MSB då:

”Vi har inga uppgifter om hur länge Dan var på Kanarieöarna i höstas, men vi kan bekräfta att han var där privat.”

Dan Eliasson vägrade svara på frågorna

Expressen har sedan dess gjort flera intervjuförfrågningar och skickat frågor per mejl till Dan Eliasson, men han har undvikit att svara.

På fredagen frågades Dan Eliasson ut i konstitutionsutskottet om regeringens och MSB:s hantering av coronapandemin.

Inför utfrågningen bad Expressen på nytt om en intervju, men Eliasson avböjde.

– Inte just nu, jag måste förbereda det här.

Kan vi få en intervju efter utfrågningen?

– Vi får se hur det går.

KU-utfrågningen varade i en och en halv timme och Eliasson berättade att MSB flera gånger varnade regeringen för bland annat bristande lager av skyddsutrustning.

– Vi ringde i klockan tidigt, redan den sjätte februari presenterade vi en lägesbild för justitiedepartementet. Den gick ut på att det är fara och färde när det gäller skyddsutrustning.

”Svarar inte på frågor av privat karaktär”

Efter KU-utfrågningen försökte Expressen på nytt få en intervju med Eliasson.

Du har undvikit att svara på frågor sedan i julas och därför kvarstår frågan, varför åkte du till Gran Canaria?

– Jag svarar inte på frågor av privat karaktär.

Men det är inte privat karaktär, du var vid tillfället högsta chef för en av de viktigaste myndigheterna för pandemihanteringen.

Längre hinner vi inte innan Dan Eliasson kliver in en hiss.

Expressen kunde i januari berätta att Dan Eliasson med bibehållen lön och titel har fått ett nytt jobb på regeringskansliets enhet för krisberedskap med uppdrag att se över lagstiftningen i syfte att stärka krisberedskapen. I det nya beslutet står:

”Regeringen anställer generaldirektören Dan Eliasson som generaldirektör i Regeringskansliet fr.o.m. den 7 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2022. Lönen ska tills vidare vara 162 500 kronor per månad.”

M om krishanteringen: ”Man tar sig för pannan”

Billström om utfrågningen av Dan Eliasson.

