Sverige har varit vida uppmärksammat under hela coronapandemin. Även fortfarande – bara de senaste veckorna har tunga medier som New York Times, Financial Times och Bloomberg gjort genomgångar av den svenska utvecklingen.

Nu tar även Science upp Sverige.

I ett långt reportage redogör den vetenskapliga tidskriften för vad som har hänt, månad för månad. Man går igenom allt från synen på munskydd och restriktioner till den utökade testkapaciteten.

”Det har varit overkligt”

Science ägnar också stor uppmärksamhet åt det som från början kallades ”de 22 forskarna”. Numera ingår forskarna – som genomgående riktat kritik mot den svenska strategin – i en grupp som kallar sig ”Vetenskapsforum Covid 19”.

I artikeln berättar de hur de har utsatts för kraftiga motreaktioner.

– Det har varit så, så overkligt, säger Nele Brusselaers, docent i i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, till Science.

Hon fortsätter:

– Det är konstigt att få mothugg till och med när vi bara säger vad forskare internationellt säger. Det är som att det är ett annat universum.

Fler forskare kan lämna Sverige

Forskaren hävdar att hon fått en reprimand för att ha varit ”en trubbelmakare”. Till slut blev situationen för mycket och hon lämnade Sverige för sitt hemland Belgien, där hon numera jobbar på universitetet i Antwerpen.

I artikeln säger Andrew Ewing, professor i analytisk kemi vid Göteborgs universitet, att minst tre andra medlemmar i Vetenskapsforum överväger att lämna Sverige. Han är orolig att kampen har tagit för hårt.

Ewing säger också till Science att även om Sverige har byggt upp tillräckligt med immunitet för att undvika en andra våg så har priset varit för högt.

– Jag är oroligt att länder runtom i världen kommer att säga ”vi kan testa det Sverige gjorde”. Men vi har dödat för många människor redan.

