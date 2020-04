Tom Moore, som stred i andra världskriget, fick förutom befordran även ett personligt brev från drottningen på 100-årsdagen.

Han hedras även med att en Spitfire och en Hurriane, plan som användes flitigt under andra världskriget, flyger över hans bostad.

– Han personifierar inte bara andan hos våra otroliga veteraner utan även den här nationens beslutsamhet, säger försvarsminister Ben Wallace.

Tom Moore tar sedan den 9 april 25 meter långa promenader med sin rullator hemma i trädgården. Han planerade 100 rundor fram till 100-årsdagen med målet att samla in 1 000 pund (cirka 12 000 kronor) som han skulle skänka till NHS, den brittiska statliga sjukvården. Målet visade sig vara blygsamt satt – redan första dygnet hade han fått in över 70 gånger så mycket pengar. Han har i nuläget samlat in över 350 miljoner kronor.

Prins William: ”Han är en enmans-insamlingsmaskin”

Inte nog med det – Tom Moore är också den äldste person som någonsin har toppat singellistan i Storbritannien. Hans cover av ”You’ll Never Walk Alone”, inspelad tillsammans med Michael Ball, tog senaste veckan över listans förstaplats. Även intäkterna från singeln går till välgörenhet.

– Underbart, mina barnbarn kan inte fatta att jag har en listetta, säger 100-åringen till Guardian.

Tom Moore hyllas av många, däribland prins William.

– Han är en enmans-insamlingsmaskin. Han har varit med länge och det är underbart att alla blir inspirerade av hans beslutsamhet, säger prinsen.

