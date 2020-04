Donald Trumps drag i respiratorskrisen

Det råder brist på utrustning på många håll runt om i världen i kampen mot coronaviruset. I USA har varit problem att få fram tillräckligt många ventilatorer.

President Donald Trump har nu väckt liv i försvarsproduktionslagen (Defense Production Act) som härstammar från 1950-talet. Lagen kom till under Koreakriget och ger regeringen mer kontroll över landets industriproduktion.

Trumps order ska säkerställa ”det nödvändiga antalet ventilatorer som krävs för att besegra viruset”.

Delstaten Tennessee stänger ner

”Dagens order kommer att rädda liv genom att undanröja hinder i produktionskedjan som hotar en snabb och effektiv produktion av ventilatorer”, löd uttalandet från Vita huset.

Ordern rör bland annat företeagen General Electric Company, Hill-Rom Holdings, Inc., Medtronic Public Limited Company, ResMed Inc., Royal Philips N.V. och Vyaire Medical, Inc.

General Motors har även börjat tillverka ansiktsmasker med start på 50 000 per dag för att sedan gå upp till 100 000.

Vita huset väntas inom kort att ändra sina riktlinjer till allmänheten och uppmana alla amerikaner att skydda sina ansikten när de rör sig på offentliga platser. Det uppger en regeringskälla för Washington Post. Det handlar inte om masker som behövs inom sjukvården, utan om till exempel masker av tyg eller andra typer av ansiktsskydd.

Under kvällen kom också beskedet att delstaten Tennessee stänger ner. Guvernören Bill Lee uppmanar alla som bor i delstaten att stanna hemma.

