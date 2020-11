Dödstalen stiger kraftigt – fler regioner får skärpta råd

På torsdagens pressträff konstaterar statsepidemiolog Anders Tegnell att utvecklingen går åt fel håll, både i världen och i Europa.

I Sverige är utvecklingen också mörk. Antalet fall är nu uppe i cirka 4 000 per dag, vilket är fem gånger fler än för en månad sedan. 1 152 covidpatienter är inlagda på sjukhus, varav 128 i intensivvården.

6 122 personer med bekräftad covid-19 har nu rapporterats avlidna med covid-19 i Sverige, 40 fler än på onsdagen.

Under vecka 44 och vecka 45 avled totalt 151 personer, enligt preliminära siffror som med all sannolikhet kommer att justeras upp. Under vecka 42 och 43 avled 59 personer.

De får lokala råd

Fyra nya regioner får skärpta: Dalarna, Gotland, Västmanland och Värmland.

– Den viktigaste grunden är att man försöker hålla avstånd till varandra, utom dem man bor tillsammans med, säger Anders Tegnell.

Ökningen i smittspridningen i dessa regioner härrör från privata fester, ofta kopplade till arbetsplatser, enligt Tegnell.

– Det är ett genomgående tema som jag tror vi har sett i i stort sett alla regioner.

Statsepidemiologen visar också en kurva som visar att andelen som arbetar på sin arbetsplats har minskat i Uppsala län efter att de lokala råden infördes där.

– Det började minska i Uppsala redan innan vi införde råden, men minskningen har blivit brantare sedan dess.

– Det visar att de allmänna råden faktiskt har en effekt, säger Anders Tegnell.

Äldreforskaren Ingemar Skoog kommenterar besökförbudet på äldreboenden.