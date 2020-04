På gårdsplanen kommer två män.

Det är tidigt på morgonen. Han som går längst fram har skyddshandskar i orange, ett genomskinligt plastförkläde över ambulanskläderna och en mörk skyddsmask fastspänd över ansiktet. Bakom honom går hans kollega. Han bär på en väska och har också skyddsutrustning på sig. De går in i trapphuset i södra Stockholm, uppför trapporna och in i en lägenhet.

Grannar står i fönstren och tittar. De hörde inga sirener när ambulansen kom, men de ser den stå parkerad ute på gatan.

Efter en stund kommer ambulanspersonalen ut. De kastar sina handskar i en papperskorg och möts upp av två kolleger i en akutbil. Också de har skyddsutrustning på sig när de går in i trapphuset.

De stannar inte länge, varken inne i lägenheten eller byggnaden. De ringer flera samtal.

Efter ytterligare en stund kommer en tredje bil, en polititransport – en sådan som hämtar döda personer. Personalen är helt klädd i skyddskläder när de går in i trapphuset och hämtar den övertäckta kroppen, för ut den till bilen och bort från platsen.

Den döda personen, en man, är en av de som avlidit till följd av coronaviruset i Sverige.

Ambulanssjuksköterskan Emilia Ericsson: Känner oro

På andra sidan stan har sjuksköterskan Emilia Ericsson precis kommit hem efter en dag i ambulansen. Det var en bra dag, säger hon.

– Största skillnaden nu och innan corona är att vi inför varje jobb måste fundera över om det finns risk för covid-19 och att vi då måste klä på oss.

Det betyder skyddsmask, handskar och förkläde.

– Det kan ju göra att det tar längre tid för oss att komma in till patienten. Det blir mer planering och många gånger går vi in en i besättningen först, iklädd skyddsutrustning, för att kontrollera patientens tillstånd och den andra avvaktar utanför och kommer in och assisterar om det skulle behövas.

Oron över att själv smittas finns där också hela tiden.

– Eftersom vi använder skyddsutrustning så minimerar vi riskerna att bli smittade, men självklart kan jag känna oro, dels vill man ju inte bli smittad själv men man vill heller inte riskera att ta hem smittan till sin egen familj.

Efter coronautbrottet är arbetsbelastningen klart högre, säger Emilia Ericsson. Men hon vill samtidigt lyfta det positiva med yrket. ”Det är världens bästa jobb trots allt. Det är roligt att folk uppmärksammar oss, kommer fram till oss och säger att vi gör ett fantastiskt jobb.” Foto: Privat / Privat

För att minska spridningsrisken ytterligare tvättar hon och kollegerna av ambulanserna efter varje patient.

– Efter varje patient rengör vi alla ytor och materialet som vi använt med ytdesinfektion.

Ännu har Emilia Ericsson inte larmats till ett hem där någon avlidit i corona. Men om det skulle hända vet hon hur hon ska gå tillväga.

– Vi ringer vårdcentral eller jourläkare beroende på vilken tid och då har ju de egna rutiner av omhändertagande av döda. Vi i ambulansen transporterar inte avlidna.

”Vi betraktar det här som ett coronafall”

Två poliser åker till ett sjukhus i norra Stockholm. En kvinna som kom in med misstänkt hjärtstopp började blöda kraftigt ur lungorna under hjärt- och lungräddningen innan hon dog. Läkarna bedömer fallet som polisiärt – de vet inte vad som orsakat blödningen.

Poliserna förhör kvinnans anhöriga, sen ska de avvisitera kroppen. Men när de ska gå in till henne är rummet låst.

”Jag går då ut till personal på sjukhuset för att be dem öppna rummet där kroppen ligger. En sjuksköterska låser upp dörren till rummet men stannar mig innan hon öppnar och frågar om jag är medveten om att sjukvården betraktar detta som ett coronadödsfall”, uppger en av poliserna.

Hans kollega tycker att sköterskan tittar ”lite frågande” på dem innan hon säger:

– Vi betraktar det här som ett coronafall.

Det framgår i de båda polisernas rapporter om händelsen i interna tillbudsanmälningar.

”Jag uppger att ingen har nämnt detta, trots att vi har varit inne på sjukhuset i cirka två timmar och utrett omständigheter kring dödsfallet”, skriver den ena polisen.

Båda poliserna fick låna skyddskläder: Engångsförkläden, munskydd, ögonvisir och dubbla handskar.

”Hade det varit så att dörren in till kroppen inte hade varit låst och jag inte hade behövt hämta en sjuksköterska för att bli insläppt så hade jag och kollegan genomfört avvisiteringen av kroppen utan några skydd.”

Polisernas vittnesmål: Gripna med spottmask

De är inte ensamma. I polisdokument som Expressen tagit del av framgår den nya verkligheten efter coronautbrottet tydligt:

Polisen griper två misstänkta tjuvar i södra Stockholm. En av dem hostar och ”verkar vara sjuk och må dåligt” – båda de gripna säger att den sjuke har corona.

”Båda grips, beläggs med spotthuva och sätts in i bilen. Vi tar på oss skyddsmask samt gummihandskar innan vi sätter oss i bilen med dem”, står i tillbudsanmälan.

I ett trapphus i södra Stockholm förhörs en misstänkt person av två poliser iförda skyddsmasker, handskar och med regnkläder över uniformerna. Efter förhöret klär de av sig skyddskläderna innan de sanerar sin utrustning och polisbilen.

En polispatrull i Västsverige utför hjärt- och lungräddning på en man. Efteråt uppger vården att man misstänker att han är smittad av corona. I ett svar på patrullens anmälan skriver arbetsledaren:

”Händelsen och agerandet i sig är något vi alla måste förhålla oss till i vår vardag. Vi kan i förhand omöjligen veta vem som bär på smitta eller ej och måste därför även fortsättningsvis göra en högst individuell bedömning från fall till fall.”

”Nu ligger personer i arresten med misstänkt smitta”

Samtidigt framkommer att polisen fått direktiv om att inte göra inblåsningar vid hjärt- och lugnräddning, på grund av corona. Det står:

”l efterhand har direktiv om att inblåsningar inte skall göras vid liknande kommande händelser.”

• En polispatrull i Stockholm ska transportera en kvinna till psykakuten på S:t Görans sjukhus, något av ett rutinärende. Under den 25 minuter långa färden hostar kvinnan flera gånger. När transporten är klar sanerar poliserna bilen genom att sprita dörrhandtag och platsen där kvinnan satt. Patrullen får också veta att det finns en saneringsstation på polisens högkvarter Kronoberg, om åtgärderna ”inte känns tillräckliga”.

I polisområdet för Kronobergs län och Kalmar län larmar anställda om att det gått för lång tid sen deras skyddsmasker kontrollerats. Samtidigt:

”Nu ligger personer i arresten med misstänkt smitta.”

En polispatrull i Halland skickas till en bostad efter larm om misshandel. Senare visar det sig att offren satt i coronakarantän. För att motverka liknande händelser har yttre befäl pratat med ledningscentralen och bett dem ställa coronarelaterade kontrollfrågor vid larmsamtal ”när man befarar att patrull kan komma i kontakt med allmänhet”.

Viktor Adolphson är yttre befäl vid polisen på Södermalm i centrala Stockholm och driver Twitterkontot YB Södermalm. Han säger att den största skillnaden sen smittan kom – bortsett från färre larm om krogbråk och liknande – är fokuset på skyddsutrustning. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Polisen Viktor Adolphson: ”Det får vi inte göra”

Viktor Adolphson är yttre befäl vid polisen på Södermalm i centrala Stockholm och driver Twitterkontot YB Södermalm. Han säger att den största skillnaden sen smittan kom – bortsett från färre larm om krogbråk och liknande – är fokuset på skyddsutrustning.

– För oss är det våra regnställ, de är heltäckande, säger Adolphson om skyddskläderna.

– Om det finns misstanke om smitta så är det påklädnad av utrustning, och sen sanering efteråt. Det är ju sådant som tar tid. I övrigt jobbar vi på som vanligt, men med hög medvetenhet. Vi håller avstånd och tänker mer på hygien.

När det gäller att utföra hjärt- och lungräddning säger han att den frågan har varit uppe i Stockholm också:

– Befarar man att det har med corona att göra så ska man inte göra inandningar. Det får vi inte göra.

”Det är världens bästa jobb trots allt”

Ambulanssjuksköterskan Emilia Ericsson igen.

Efter coronautbrottet är arbetsbelastningen klart högre, säger hon. Men hon vill samtidigt lyfta det positiva med yrket.

– Det är världens bästa jobb trots allt. Det är roligt att folk uppmärksammar oss, kommer fram till oss och säger att vi gör ett fantastiskt jobb och att de är glada att vi finns, säger hon och fortsätter:

– Något annat som är positivt är att vi tror att allmänheten har fått en annan uppfattning om vad akutsjukvård innebär, nu är akutsjukvården överbelastad på grund av covid-19. Tidigare kunde akutsjukvården vara överbelastad av annat och mycket som inte alltid är akut där många patienter kunde fortsatt egenvård i hemmet eller gått till sin vårdcentral i stället för att söka akutsjukvård.

”Det är roligt att folk uppmärksammar oss, kommer fram till oss och säger att vi gör ett fantastiskt jobb och att de är glada att vi finns”, säger ambulanssjuksköterskan Emilia Ericsson. Foto: Privat / Privat

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.