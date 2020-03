En sak står klart:

Ju äldre du är – desto mer utsatt är du vid eventuell smitta av coronaviruset, covid-19.

Men det betyder inte att ungdomar eller unga vuxna, i synnerhet de som har andra underliggande sjukdomar, inte kan ligga i riskzonen eller föra smittan vidare.

Världshälsoorganisationen WHO har tidigare gått ut och förklarat att unga människor inte på något vis är ”oövervinnerliga” när det kommer till covid-19.

WHO menar att unga människor som inte lider av svåra symtom fortfarande kan sprida smittan till andra, mer känsliga personer. Ungdomar som insjuknar men inte riskerar att dö kan också komma att överbelasta sjukvården, vilket på sina håll har lett till brist på respiratorer och annan utrustning, rapporterar Buzzfeed.

– Även om dödsfall är koncentrerade till högre åldrar verkar det fortfarande vara så att allvarliga fall och behov av sjukvård och respiratorer inte är helt ovaligt i yngre åldrar, säger Jennifer Dowd, professor i befolkningshälsa vid universitet i Oxford, till Buzzfeed.

Så säger statistiken

I veckan skrev DN att ”förhållandevis unga” utgör en stor del av de som intensivvårdas för coronaviruset i Sverige. Vid tidpunkten för publicering var 42 procent av patienterna personer under 60 år, enligt tidningen.

I Sydkorea har fler än hälften av alla rapporterade coronafall bestått av patienter under 50 år, och där har den största åldersgruppen varit 20-29, enligt Buzzfeed.

Enligt siffror från New York nyligen har var fjärde inlagd patient i delstaten varit i åldern 18-49 – och sett över hela USA har 30 procent av alla sjukdomsfall innefattat personer i åldern 20 till 54, och nära hälften av de 121 patienter som lagts in på intensivvårdsavdelningar var vuxna under 65 år, enligt USA:s smittskyddsmyndighet CDC.

Och i Spanien är 18 procent av alla personer inlagda med covid-19 under 60 år.

Trots det rapporterar tidningar världen över om ungdomar och unga vuxna som inte tycks ta smittan på allvar.

”Coronafester” och festresor

I Norge och Tyskland har ungdomar arrangerat så kallade ”coronafester” för att fira att de slipper gå i skolan efter att respektive länder stängt ner samtliga skolor.

Svenska skidåkare rapporteras ha trängts på after ski-fester i fjällen och på populära konton i sociala medier har videoklipp från välbesökta, svenska nattklubbar, barer och serveringar cirkulerat och skapat irritation.

Amerikanska Buzzfeed skriver samtidigt att landets ungdomar just nu befinner sig på så kallat ”spring break”, vårlovet tillika en årlig festperiod då man söker sig till varmare breddgrader för att festa och umgås.

– När allt kommer omkring tänker jag inte låta coronaviruset stoppa mig från att festa, berättade en student för tv-kanalan CBS nyligen.

En av alla fester under ”spring break” i år. Här i Pompano Beach i delstaten Florida. Foto: JULIO CORTEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

21-åringen hade inga sjukdomar

Brittiska medier har uppmärksammat att unga medborgare inte tycks ta varningar om coronaviruset, eller risken att smittas eller själv sprida viruset vidare, på tillräckligt stort allvar.

En läkare säger till BBC att hon har tagit hand om ”friska och vältränade” patienter i 30- och 40-årsåldern som nu vårdas på intensiven och ”slåss för sina liv”.

I veckan rapporterade tv-kanalen vidare att en 21-årig kvinna, hemvårdsarbetaren Chloe Middleton från High Wycombe i sydöstra England, dött av coronaviruset.

Enligt Chloe Middletons familj hade hon inte några underliggande sjukdomar utöver mild astma.

Chloe Middleton blev 21 år gammal. Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

I ett inlägg på Facebook uppmanar familjen alla att dra sitt strå till stacken för att stoppa spridningen av virussmittan.

”Snälla tänk om. Om jag talar utifrån min egen erfarenhet så har det här viruset tagit livet av min 21-åriga dotter”, skriver mamman på Facebook, och fortsätter:

Chloe Middletons moster Emily Mistry skriver vidare på Facebook:

”Min vackra, godhjärtade 21-åriga systerdotter har dött av covid-19. Hon hade inga underliggande hälsoproblem. Snälla, snälla, skydda er själva och andra. Gör din del. Viruset sprider sig inte av sig självt, det är människor som sprider viruset”.

– Människor måste börja följa regeringens rekommendationer. Även om du tänker att du inte kommer att dö kanske du sprider det till någon annan, säger mostern i en intervju med tidningen Mirror.

16 år och inga andra sjukdomar

I måndags lades 16-åriga Julie in på sjukhus i den franska staden Longjumeau med andningsbesvär.

Hon hade inga andra kända sjukdomar sedan tidigare.

Under tisdagskvällen dog 16-åringen och blev den första minderåriga patient som dött av coronaviruset i Frankrike.

– Julie hade bara lite hosta förra veckan. Det blev värre under helgen med slem och i måndags åkte vi till en läkare. Hon hade inga tidigare sjukdomar, berättar hennes äldre syster för Le Parisien.

– Vi måste sluta tro att detta bara påverkar äldre. Ingen är oövervinnlig mot detta virus, säger systern vidare.

Foto: Le Parisien

Första sjuksköterskan i landet att dö

Sjuksköterskan Narges Khanalizadeh, 25, arbetade som sjuksköterska i Lahijan i norra Iran. Hon arbetade med att ta hand om coronapatienter, och hyllades som hjälte i sociala medier, men blev sedermera den första sjukhusanställda i landet att själv dö av viruset.

Enligt tidiga uppgifter från sjukhusledningen ska Narges Khanalizadeh ha dött av influensa men statliga nyhetsbyrån FNA, Fars, rapporterar att 25-åringen dog av coronaviruset och brist av nödvändigt sjukhusmateriell ska ha varit en bidragande orsak.

Narges Khanalizadeh. Foto: Privat

Fotbollsspelaren dog av corona

Tidigare i mars framkom det att den spanske fotbollsspelaren och tränaren Francisco Garcia, 21, drabbats av coronaviruset. Han lades in på sjukhus en fredag. På söndag kväll uppgavs läget vara stabilt – men bara en timme senare dog han.

Det hela sägs ha eskalerat fort.

Efter att Francisco Garcia blivit inlagd på sjukhuset upptäckte läkarna att han även led av leukemi och dödsfallet lyftes fram som ett exempel på att även unga människor, som har en annan allvarlig sjukdom, är utsatta om de smittas av coronaviruset.

– Han var en trevlig, ung kille och dessutom en duktig fotbollstränare. Vi är fortfarande i chock, säger Atlético Portado Altas ordförande Pepe Bueno till lokaltidningen Malaga Hoy.

Francisco Garcia blev 21 år gammal. Foto: Facebook

Andra kända fall med unga

■ I veckan dog en 36-årig skolrektor från New York av coronaviruset.

■ Lokala medier i Iran har rapporterat om en 18-årig kvinna som dött av coronaviruset men utan att nämna eventuell ytterligare sjukdomsbild närmare.

■ I England har en 18-årig kvinna med underliggande sjukdomar dött, vilket blev landets yngsta dödsfall av coronaviruset hittills.

■ En 17-årig pojkes död i USA utreds just nu för att vara kopplat till covid-19, skriver Los Angeles Times.

■ Minst åtta läkare i Kina, två av dem 29 respektive 34 år gamla, har dött efter att ha smittats av viruset.

Och i den amerikanska staden Atlanta kämpar just nu en 12-årig flicka utan underliggande sjukdomar för sitt liv efter att ha smittats, enligt familjen.

Flickans familj upprepar det som många andra anhöriga har vädjat om den senaste tiden.

– Alla säger att viruset inte påverkar unga människor. Men här är en tolvåring som kämpar för sitt liv. Folk måste tillämpa social distansering och ta hand om sina barn. Folk måste ta det här på allvar, säger flickans kusin till tv-kanalen CNN.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner eller starta om Expressens app, slå på notiser och välj ”coronaviruset” – då får du hela tiden senaste nyheterna.

LÄS MER: Hit vänder du dig med dina frågor om corona