Danska svaret om ökade spridningen

Smittläget fortsätter att förbättras i Sverige, och siffrorna är inte längre högst i Norden.

Antalet fall per dag och miljon invånare i Sverige har de senaste dagarna legat på 117, medan motsvarande siffra i Danmark var 150.

Att Sverige nu har färre fall än Danmark, har fått statsepidemiolog Anders Tegnell att komma med en subtil pik till grannlandet, vilket även danska medier rapporterat om.

– Orsakerna till utvecklingen i Danmark får danskarna svara på. Men som jag förstod den kommunikation de hade från början valde man att öppna upp samhället relativt snabbt trots att man visste att det fanns en viss risk att smittspridningen skulle öka, sa statsepidemiologen under torsdagen.

Samtidigt testas danskarna i betydligt större skala än i Sverige. Bland annat behövs ett negativt testresultat eller motsvarande för att få gå på restaurang.

Det senaste dygnet har 161 161 personer testats för covid-19 i Danmark – och 501 585 med snabba antigentester.

I Sverige finns enbart siffror för den senaste veckan. Då hade 222 714 personer pcr-testats för covid-19. För antigentester i regionerna finns ingen ny statistik sedan vecka 16, då det handlade om runt 30 000.

”Antal test är helt avgörande”

Hans Jørn Jepsen Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi vid Syddanske universitet, tror att en stor del av förklaringen till Danmarks högre smittotal beror på mer testning.

Han bedömer att Danmark testar upp mot tio gånger fler än Sverige, och att smittan går åt rätt håll.

”Sett till antal vårdade och belastningen på sjukvården i våra två länder, ser det inte ut som att Sverige har färre smittade än i Danmark”, skriver han i ett mejl till Expressen.

Han menar att testning är viktigare än någonsin:

”Antal test är helt avgörande för smittotalen, eftersom det nu är de unga som sprider smittan. Många unga får bara diffusa kliniska symtom. Därför är testning helt avgörande. Den som utför få tester, hittar också färre fall av covid-19.”

Lägre dödstal i Danmark

När det gäller antalet döda med bekräftad covid-19 ligger Danmark liksom tidigare långt under Sverige.

Enligt siffror från John Hopkins University, sammanställda av Our World in Data, hade Sverige på torsdagen ett sjudagars glidande medelvärde på 0,86 dödsfall per dygn per miljon invånare. Motsvarande siffra för Danmark var 0,15.

